Sevgili okurlarım,

Bugün size iki fotoğraf sunuyorum.

Bunlardan biri, bugüne kadar binlerce insanımızın canını alan ve almaya da devam eden Covid-19 salgınıyla mücadelede bir numaralı yetkili olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından paylaşılan bir tweet…

Bakan Koca bu tweetinde; tehlikeli sosyal mesafeleri anlatmaya 149 santimetreden başlıyor ve “Mesafe azaldıkça risk artar” diyerek 122 cm. de bitiriyor!..

Yani “Covid-19'un bulaşmaması için, maskeye ilaveten, iki kişi arasında en az 149 cm. olmalı” diyor.

İkinci fotoğraf ise, pazartesi günü yapılan AKP İzmir İl Kongresi öncesinde yaşanan izdihamı yansıtıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize İl Kongresi'ndeki konuşmasında “Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve salon lebalep dolu” demesinden cesaret alan ve kalabalık oluşturmakta yarışan AKP'li yurttaşlarımız, adeta birbirlerinin omuzlarına çıkarak, salonu doldurmaya koşuşuyorlar.

Böylece lebalep dolu bir salonla Cumhurbaşkanının takdirine mazhar olmaya çalışıyorlar.

Ve bırakın 149 santimetreyi, aralarında 14 santimlik bir mesafe bile bırakmıyorlar!..

★★★

Önceki gün baktım, gelişmiş ülkelerde vaka sayısı hızla azalırken, bizde hızla artıyor!..

Günlük sayı 10 bine dayanmış bulunuyor.

Patlama daha çok AKP İl Kongrelerinin yapıldığı kentlerde gözleniyor.

Esnaf kan ağlarken, 100 bin kepenk bir daha açılmamak üzere kapanmışken, 40 bin şirket faaliyetine son vermişken, lokantalar, kafeler aylardır açılmayı beklerken, yüzlerce hekim ve sağlık çalışanı can kurtarmaya çalışırken şehit olmuşken, 65 yaş ve üzeri neredeyse 1 yıldır yarı açık cezaevi hayatı yaşarken, sendikalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları maske ve mesafeye dikkat ederek bile genel kurul yapamazken, insanlar en yakınlarının cenazelerini 10-15 kişiyle son yolculuğa uğurlarken, AKP il kongreleri lebalep dolu salonlarda gerçekleşiyor!..

Ne diyelim?

Ey vicdan, ey sorumluluk duygusu, nerelerdesin?..