“Yoldaşlar, önderlik (Abdullah Öcalan) ve merkez komite, Botan'a müdahale için bana görev vermiştir. Bugüne kadarki mücadeleniz yetersiz ve pısırıkça oldu. Şimdi size hedeflerinizi vereceğim.

Yapan yoldaşlar kalacak, yapamayanlar gidecek. Bu kadar basit. Bugüne dek yazdığınız tüm eylem raporları dahil, hepsi okundu, değerlendirildi. Bu yüzden sesinizi kesin. Bu anlatacağım kararlar, örgütümüzün kararlarıdır ve sorgulanmayacaktır.

Şimdi koruculuk çığ gibi büyüyor. İçimizden hain üremeye devam ediyor. Bunun önüne geçeceksiniz. Öyle iki iş makinesi yakmakla olmaz bu iş.

Askere saldıramıyorsanız, köylere vuracaksınız. Öyle vuracaksınız ki, kimse silah alıp korucu olmayı aklından bile geçiremeyecek.

Şimdi korucu dedim, hedefiniz bunlardır ya, çocuğu da hedeftir, anası da, babası da. Yani köye vurduğunuz zaman sağ adam koymayacaksınız. Hayvanını bile öldüreceksiniz. Evini, bağını yakacaksınız.

Bilecek ki bu namussuz millet, silah alırsam, devlete yanaşırsam soyum kuruyacak. Kararımız budur. Emirdir, derhal uygulanacaktır. Anlaşıldı mı?..”

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Okuduğunuz tüyler ürperten emri, 90'lı yıllarda terörle mücadelenin büyük başarıyla sürdürülmesi karşısında paniğe kapılan vahşi terör örgütü PKK'nın sözde Botan eyalet sorumlusu veriyor.

Sonrasında da köylere saldırılar, bombalamalar, yakıp yıkmalar, kadın erkek, yaşlı genç ayırımı yapmadan önüne geleni yok etmeler, hatta üç aylık bebekleri bile kurşuna dizmeler başlıyor. (Bebek Ayağı, 1 Ekim 2015. SÖZCÜ)

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İşte bölücü PKK böylesine acımasız, böylesine vahşi bir terör örgütü.

Hele köşeye sıkıştığını anladığında masum sivilleri bile topyekun imhayı düşünecek kadar insanlıktan uzaklaşabilen katiller, caniler topluluğu…

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Ve siz, köşeye sıkıştırdığınız bu canilere, yaklaşık 6 yıldır alıkoydukları asker, polis ve sivil vatan evlatlarını kurtarmak için yandaş medyaya çarşaf çarşaf haberler yaptırarak, topluma müjdeler vaat ederek Gara Operasyonu'nu düzenliyorsunuz!..

7 demir kapı açıldıktan sonra girilebilen mağarada imha olacaklarını anlayan cinayet makinesi teröristler de, onları şehit ediyorlar.

Bu şekilde başlanan operasyonun başarısızlıkla sonuçlanacağını öngörmek için güvenlik ve strateji uzmanı olmaya gerek yok.

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Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yıllarca askeri tabip olarak görev yapan, değerli yurtsever siyasetçi Mustafa Hüsnü Bozkurt, bakın ne diyor?

“Bu operasyon 2 amaçla düzenlenmiş olabilir:

1) Rehine kurtarma,

2) GARA'yı teröristlerden temizleme…

Rehine kurtarma operasyonu ise -ki kesinlikle böyledir- tam bir fiyaskodur. Tüm rehineler kaybedilmiştir. Eğer operasyon yapılmasaydı yaşıyor olacaklardı.

Operasyon GARA'yı teröristlerden temizleme amaçlı ise, o takdirde rehine yurttaşlarımız feda edilmiş, operasyon başarısız olmuş ve birlikler hedefe ulaşmadan geri dönmüştür.

Yani her iki olasılıkta da maalesef tam başarısızlık söz konusudur.

Başarısızlığın siyasi sorumluları derhal istifa etmelidir!..”