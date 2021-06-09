Tankla fethedilen otel!..

Önceki akşam konuğu olduğum, değerli meslektaşım Tuncay Mollaveyisoğlu'nun TELE1 TV'deki ANINDA MANŞET programında, Sedat Peker'in, kaçak kara para şüphelisi Sezgin Baran Korkmaz ve Paramount Oteli konusunda ortaya attığı iddiaların, aysbergin su üstündeki kısmını yansıttığını, asıl ürkütücü gerçeklerin çok yakında ortaya çıkacağını söyledim.

Nitekim dün sabah Zanka TV'den Ferit Altay'ın, devletten 49 yıllığına aldığı arazide oteli inşa ettikten sonra, işletmesini kiraya veren ve kuşkulu bir şekilde hayatını kaybeden Atilla Uras'ın kızı Yasemin Victoria Uras'la yaptığı söyleşiyi izleyince, öngörülerimin doğru çıktığını gördüm.

Açıkça söyleyeyim; uluslararası mafya, kara para aklayıcıları ve dolandırıcıların otele nasıl çöktüklerini ve elden ele nasıl geçtiğini dinledikçe donup kaldım.

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Dehşet verici olaylar zinciri şöyle başlamış:

Kiracı olarak ortaya çıkan Özbek asıllı Türk vatandaşı Botır Rakhimov, “Otel iş yapmıyor, para kazanamıyorum” diyerek çeşitli sağlık sorunları yaşayan Atilla Uras'ı sıkıştırmaya yönelmiş.

Yasemin Uras'ın iddiasına göre babası, Rus oligarkların kara paralarını aklama suçlamasıyla kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkan Rakhimov'un kendisini bakmakla (!) görevlendirdiği Özbek otel görevlileri tarafından ağrı kesiciler ve uyuşturucu etki yapan ilaçlarla hareket edemez duruma düşürülmüş.

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Yaşanan olaylar üzerine babasının oteli satmak istediğini, Turan Avcı adlı bir kişinin de alıcı olarak devreye girdiğini söyleyen Yasemin Uras, süreci şöyle özetliyor:

“Turan Avcı oteli aldığını söylüyor ve Andrey Ravyoviç adlı kişinin çekini veriyor. Peki kim bu kişi? Turan Avcı'nın çaycısı ve şoförü!.. Yani bu parayı vermesi imkansız olan biri… Anlaşma (parayı ödeme) günü gelmeden bir ay önce babamın dairesindeki kasa açılıp hisseler alınmış ve Çekya Cumhuriyeti'ne kaçırılmış!.. Sonra da el değiştirmeler başlamış!..”

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Geliyoruz çökmenin “Bu kadarı da olamaz” dedirten iddalarla dolu “kan dondurucu” aşamasına.

Bu öylesine bir çöküş ki benzerine, ünlü yapımcı Paramount'un çektiği Hollywood filmlerinde bile rastlamak mümkün değil.

Çünkü otele tankla çökülmüş!

Evet yanlış okumadınız!

Otel tankla fethedilmiş!..

O günü de anlatırken şunları söylüyor Yasemin Victoria Uras:

“Botır Rakhimov'un yanında Cihan Ekşioğlu adlı bir kişi türedi. Askeri kışlalarda tadilat ve inşaat işleri yapan bu adam, babamın şüpheli şekilde vefat ettiği gün otelimize, devletin tankıyla girdi! Yani otelimizi fethetti!.. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. Devletin tankını alıyorsunuz, yollardan geçip, otele giriyorsunuz!.. Olacak şey değil!..”

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Elden ele geçmesine karşın “Bugüne kadar bize herhangi bir para ödenmedi” diyen Yasemin Uras, sözü Sezgin Baran Korkmaz'a getiriyor:

“Bildiğim kadarıyla Botır Rakhimov'un Sezgin Baran Korkmaz'a 30 milyon dolar borcu varmış. Acaba o borç karşılığında mı oteli devretti, onu bilmiyoruz. Şu anda pay defterinde Botır'ın adı görünüyor, Sezgin yok!.. Davamız devam ettiği için daha fazla konuşamıyorum… Ama Korkmaz'ın iş yaptığı kişilerin ABD'de kara para aklama ve dolandırıcılıktan hapis yattıklarını, kendisinin de arandığını biliyorum!..”

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Değerli okurlarım,

Şimdi anladınız mı bazı yargı mensuplarının, avantacı gazetecilerin ve emniyet yetkililerinin, Paramount Oteli'nde neden içtima ettiklerini?..

“Yarım yüzyılı aşkın süredir yaptığım gazetecilik hayatımda böylesine bir çürüme görmedim” derken haklıymışım, değil mi?..