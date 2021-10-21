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Tünelin ucundaki ışık!..

Yıl, 1930…

Aylardan ağustos…

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yalova'daki yazlığının “aydınlanma sofrasında” tarihçilerle konuşuyor ve Afet İnan, özetlediğim şu notları tutuyor:

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“- Gelecekte benim yerime geçecek bir partili Cumhurbaşkanı ve onun partisinin kurduğu hükümet, Meclis'ten aldıkları yetkiyi eleştirisiz, denetimsiz kullanmaya alışabilir.

– Eleştirilemeyen ve denetlenemeyen devlet reisi bilhassa güçlü ve faal olup, kendi şahsına muhabbet kazandıracak işler yapar ve Cumhuriyete bağlı görünürse tüm gücü eline geçirebilir.

– Gücü eline geçirince, Roma'da İmparator Ogüst'ün (Augustus) yaptığı gibi sessiz sedasız rejimi değiştirebilir.

– Şahsi yetkilere dayanan şahsi hareketleri önlemenin ve Cumhuriyeti korumanın yolu, çok partili gerçek demokrasiyi kurmaktır…”

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Atatürk, Cumhurbaşkanının partili olmasının yaratacağı sıkıntıları daha o yıllarda görüyor ve çok partili gerçek demokrasinin vazgeçilmezliğini özellikle vurguluyor.

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Değerli tarihçi Sinan Meydan'ın “HAFIZA” adlı kitabından alıntıladığım (Sayfa: 234-237) yukarıdaki satırlar, hem Atatürk'ün büyük öngörüsünü yansıtıyor ve hem de yapılacak ilk seçimlerin, çok partili gerçek demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşlarıyla hayata geçirmek için son bir fırsat olduğunu hepimize hatırlatıyor…