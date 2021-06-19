Avrupa’da büyük hüzün

Sevgili okuyucularım son günlerde ulus olarak kilitlendiğimiz 2020 Euro maçlarında maalesef açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenildikten sonra geçtiğimiz çarşamba Bakü'de Galler'e 2-0 yenilerek büyük hüsran yaşadık. Halbuki ne ümitlerle bu büyük turnuvaya gitmiştik. Şu anki oynanan tüm maçlar içerisinde kaleye isabetli şut atamayan tek takım olarak istatistikler veriyor. Kendi adıma konuşursam Galler maçından sonra sabaha kadar uyumadım, kahroldum. Milli takımımız çok iyi futbolcularla kurulu olmasına rağmen iki maçta inanılmaz kötü futbolla bu sonuçları aldı. Kalede Uğurcan, ülkemizin en formda kalecisi olmasına rağmen defans bloğumuzun hatalı hareketlerine yenik düşerken, Cengiz, Burak ve önemli futbolcularımız her iki maçta da beklenenin çok uzağındaydılar. Şenol Güneş, Milli takımımıza beklenmedik bir futbol kurgusu yaratarak hayal kırıklığına uğrattı. Kupada final oynamanın büyük hayali Bakü'de bizlere kahır gecesi oldu. Rotamızı dizi ekranına çevirecek olursak, dönem dizileri yine ön planda ditebiliriz. ‘Uyanış Büyük Selçuklu' final yaparken, yerine ‘Alpaslan' başlıyor. ‘Alpaslan'ı oynayacak olan Barış Arduç, bu dizi de çok parlayacaktır. ‘Aşk Masalı' dizisi geçtiğimiz hafta beğeni toplarken, tüm kanallar, yazlık dizilerini başlattılar. Yarın Babalar Günü! Baba olmak meşakkatli olmasına rağmen bir o kadar da kutsaldır. Çocuklarına yetişebilmek ve yetiştirmek, hayatının sonuna kadar mücadele etmek ulvi bir görevdir. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Sevgi ile kalın…