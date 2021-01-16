Sevgili okuyucularım, büyük derbi yarın Beşiktaş – Galatasaray arasında olacak. Bir tarafta Sergen Yalçın'ın teknik patronluğunda Kartal, bir tarafta ise Fatih Terim'in Aslan'ı… Herkes bu maçın sonucunu beklerken, takımların bu yılki performansına bakarsak Beşiktaş rakibine göre daha şanslı gözüküyor. Siyah beyazlı takımın süratli yabancı oyuncuları, başta Abubakar olmak suretiyle çok hızlı atağa kalkarak hemen kendilerine gol yolu buluyorlar. Necip'in de önemli asistleri her şeyi gayet net anlatıyor. Zaten Beşiktaş'ın bol gollü galibiyetleri ve lig liderliği de buradan kaynaklanıyor. Geçen hafta puan kaybettiği Hatay deplasmanından bile 2 gol çıkaran Kartal bugün bence maçın kesin favorisi. Galatasaray ise inişli çıkışlı bir sezon yaşıyor. Özellikle İmparator lakaplı Fatih Terim'in son açıklamalarına bakacak olursak bir hayli moralsiz olduğu gözlemleniyor. Yarınki derbinin sonucu bir kez daha ifade etmek istiyorum, Beşiktaş lehine gözüküyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı uluslararası büyük deneyime sahip Cüneyt Çakır yönetecek. Geçtiğimiz gün, FOX'un hafta sonu haberlerinde izlediğim Türkiye'nin en büyük doğal buz pisti olan Çıldır Gölü'nde Ardahan İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan buz pateni Short Track koşu takımı sporcuları, ulusal televizyon haberlerinde ve uluslararası basında yer aldı. Yapılan buz pateni faaliyeti İngiltere'nin ünlü The Guardian gazetesinde de yer aldı. Ardahanlı genç sporcuları doğal pistteki gösterdikleri başarıdan dolayı, biz de kutluyoruz. Ülkemizin çok sevilen müzik programlarını başarı ile yapan ünlü programcı Hasan Basri'den son olarak bahsetmek istiyorum. 25 yıl süren ve bu aydan itibaren dijitalde devam eden ‘Türkü Diyenler' programı Türkiye'nin en uzun soluklu kültür ve müzik programıdır. Hasan Basri Budak ile Türkü Diyenler, Anadolu'nun kadim kültürünü, manasını ve geleneksel zevklerini anlatan türküleri Anadolu müziğinin usta seslerini konuk ederek ekranlara taşıyan bir program. Zevkle izliyoruz. Sevgi ile kalın…