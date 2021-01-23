Diziler doludizgin

Sevgili okuyucularım, ‘Uyanış Büyük Selçuklu' hakikaten başladığı günden bu yana çok iyi gidiyor.

Sevilen oyuncu Buğra Gürsoy ve Hatice Şendil'in başrollerinde oynadığı dizi pazartesi akşamları bir hayli iyi bir izlenme oranı yakaladı.

Çarşamba aksamları ise ‘Kuruluş Osman' totalde birinciliği alırken Cansu Dere'nin başarı ile başrolünde oynadığı dizi Ab ve Abc1-20 plus kategorilerinde 1nciliğe imza atıyor.

İbrahim Tatlıses'in uzun yıllar sonra ‘İbo Show'a cumartesi günleri devam etmesi gerçekten izleyici bir hayli sevindirdi.

Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağından dolayı bir hayli izlenmenin ekranlarda arttığını hafta sonu düşünecek olursak ünlü sanatçıların ‘İbo Show'daki müzik ziyafetleri gerçekten de çok keyifli.

Rotamızı spor ekranına çevirdiğimizde ortaya Sergen Yalçın'ın büyük başarısı çıkıyor. Son haftalardaki üstün performansı ile Beşiktaş Süper Lig'de harika galibiyetler alarak liderliğini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin ise Sivas'a 2 puan kaybetmesi sarı lacivertli taraftarını bir hayli üzdü.

Hafta sonu ekranında Tahir Sarıkaya'nın reytinglerini arttırdığını bir hafta daha da net görmüş olduk. Habercilik gömleğini çok başarılı bir şekilde giyinen Tahir Sarıkaya esnafın nabzını yaptığı haberlerle çok iyi tutuyor.

Pandemi vakalarının her geçen gün düştüğünü gördükçe aşılamanın da bir hayli hızlı sürdüğünü izledikçe yüzlerimize yavaş yavaş tebessüm geldi.

İnşallah bir an önce vakaların bitmesiyle normalleşme süreci başlar.

Sevgi ile kalın…