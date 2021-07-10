İngiltere mi İtalya mı?

Sevgili okuyucularım, spor ekranı ile yazımıza başlıyoruz. Kuşkusuz uzun süredir EURO 2020'yi hep birlikte takip ediyoruz. Yarı finalde zorda olsa Danimarka'yı uzatmada penaltı golü bulup, 2-1'lik skorla geçen İngiltere, Avrupa'da ilk kez adını finale yazdırmayı bildi. Kuşkusuz rakibi turnuvanın en güçlü rakibi İtalya. Güçlü takım kendi sahasında EURO 2020'nin ilk maçında ulusal takımımızı kendi evinde 2-0 yenerek başladığı turnuvaya, yarı finalde İspanya'yı 4-2 ile geçerek adını bu büyük finale, Wembley'e yazdırdı. İngiltere ‘mi yoksa çok güçlü ve formda İtalya mı? Bildiğim tek şey yarın akşam maçtan sonra Londra sokakları ya sevinçten ağlayacak ya da hüzünden! Bakalım gözyaşlarının duygusu ne olacak? Rotamızı ekonomi ekranına çeviriyoruz. Güzem Yılmaz Ertem son zamanların ekranlardaki parlayan yıldızı. Ekonomi kanalında, doğru sunumları, enerjisi ve konuklarına sorduğu sorularla ekran inisiyatifini majör bir şekilde kullandığını görüyoruz. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni bitirdikten sonra yine aynı üniversitede yüksek lisans yapan 1987 doğumlu Güzem Yılmaz Ertem, aynı zamanda saygın finans şirketlerinde, görev yapmıştır. Bloomberg HT başarılı programlarına devam eden, genç sunucu ilerisi için önemli ivmeler kaydettiğini başarılı çizgisi taşıyacağını düşünüyorum. Yaz dizilerinin arasında seyri yüksek ‘Aşk Masalı' izleyicisini arkasına alarak yoluna devam ediyor. Yaz günlerinin ortasında olduğumuz temmuz ayında yurt genelinde inanılmaz bir sıcak hava hakim. Özellikle Ege'de 44 dereceleri bulan hava bunaltmaya devam ediyor. Sürücülerin eriyen asfaltları göz önünde bulundurmalarını ve çok kontrollü gitmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yazımın son kısmını pandemiye ayırdım. 2020 mart ayında ülkemizde başlayan pandemi, hâlâ sürmektedir. Aşıların yapılmasıyla birlikte toplu olarak insanların bulunduğu ortamlarda maske mesafe konusunda gevşemeler görülüyor. Farklı virüslerin ve günlük vaka sayısının 5 binlerde mevcut olduğunu düşündüğümüzde maske, mesafe konusunda çok daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sevgi ile kalın…