‘Kağıt Ev’ pazartesi gecesi başlıyor

Sevgili okuyucularım, ‘Kağıt Ev' dizisi pazartesi akşamı saat 20.00'de başlıyor. İlginç ve akıcı senaryoya sahip dizinin başrollerinde Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu gibi çok önemli oyuncular yer alıyor. Beşikçioğlu ve Fettahoğlu bu dizinin senaryosuna bire bir uyan kişiler olarak hafızalara yer edecek. Yüzlerindeki kemikli ve karakteristik yapı dizinin yakın çekim sahnelerinde çok büyük ivme kazandıracak.

‘Çukur', ‘Yasak Elma', ‘Uyanış Büyük Selçuklu', ‘Maraşlı' gibi dizilerin arasına girecek olan ‘Kağıt Ev', bu kadar zorlu dizinin arasında büyük bir başarı yakalarsa şaşırmayın. Senaryodaki ailenin içindeki yaşananlar, izlettirme gücünü belirleyecek. Kişi inisiyatiflerinin hayatta çok önemli olduğunu yine bu dizide anlayabiliriz.

Haber ekranında tabii ki korona konuşuluyor. Vaka ve ölüm sayısındaki rekor artış hepimizi son derece fazla tedirgin ederken, bilim kurulunda olan profesörlerin konuşmalarını tek tek dinliyoruz. Günlük vakaların 60 binin çok üstüne çıkması ve on bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı nedeniyle sokağa çıkmaların azalacağı şu günlerde, kısmi yasakların gelmesiyle birlikte vaka sayılarının bir hayli düşeceğinin umudunu taşıyorum.

Müge Anlı gündüz kuşağında rekor reytinglerini sürdürürken haber ekranında FOX Haber'in büyük başarılarını görüyoruz. Bu işin mimari kesinlikle FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'tür. onlarca ünlü haber spikeri yetiştiren, haberin kişiye bağlı olmadığını ispatlayan Şentürk haberin mutfağının gelmenin avantajını çok iyi kullanıyor. Yıllardır haberlerde birinciliği uzak ara sırtlayan, FOX Haber'in bu yılki yıldızı Selçuk Tepeli oldu. Fatih Portakal'ın yerini dolduran Selçuk Tepeli önümüzdeki sezon reytingini daha da arttıracağını düşünüyorum.

Hafta sonu ekranında izleyecekler arasında kesinlikle başta yer alan İbo Show'da bugün muhteşem konuklar var. Rotamızı sık sık ekranlarda rast geldiğimiz Prof. Dr. Hayati Akbaş'a çeviriyoruz. Ünlülerin doktoru olarak da bilinen Hayati Hoca estetik cerrahi de önemli başarılara imza atıyor. Biz kendisinin ekranda kişileri nasıl değiştirdiğini gördükçe inanamamıştık. Tecrübe ve teknoloji buluşursa başarıda geliyor. Ekranlarda, özellikle kadınların pür dikkat izlediği Prof. Dr. Hayati Akbaş Azerbaycan'da en sevilen doktorlar arasında. Sevgi ile kalın…