Yılın Programı Ödülü bize onur verdi

Sevgili okuyucularım, çok uzun yıllardır TV Yazarlığı yapıyorum. Ülkemizin en uzun soluklu programı olan ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk' yani kendi programımızı yazmıyor ve reklamını da yapmıyorum. Yılın en iyi TV programı seçildiğimiz için bugün hem Mersin'deki muhteşem ödül töreninden hem de programımızdan biraz bahsedeceğim. 2'ncisi düzenlenen Mersin II. Altın Çilek Ödülleri töreni Mersin'de gerçekleşti. Saygın Medya'nın başarılı organizasyonunda gecede birçok ünlü davetli hazır bulundu. Dallarında başarılı olmuş kişiler ödüllerini alırken, Kerem Alışık, Ahmet Selçuk İlkan şiir tadındaki sözleri ve oynadığı dizilerdeki başarılı performansları ile hep dikkat çeken, ünlü tiyatro sanatçısı Serpil Tamur, sahnede “59” sanat yılında aldığı ödülü gururla anlatması hümanizmin kelimesinin adeta zirve yaptığı yerlerdi. Serpil Tamur'u tebrik ederken bir başka dizi oyuncusu Selin Genç, soyadı gibi genç olmasına rağmen, naif konuşması ve Adana'da çekilen, ‘Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki Gülten karakterindeki başarılı oyunu ile, Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Selin Genç dizi ekranında çok büyük umut vaat ediyor. 24 yıldır yapımcılığını ve sunuculuğunu sürdürdüğüm programımız ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk' Yılın En İyi Programı Ödülü'ne layık görüldü. Programımız her hafta güzel ülkemizin bir şehrine gidip, o ilimizin yöresel lezzetlerini ve tarihi kültürel özelliklerini tanıtıyor. Şehri tanıttıktan sonra o ilimizde ihtiyaç sahibi bir ailenin evini baştan aşağı yenileyerek dekore ediyoruz. Format sahibi olduğum programımız 24 yıldır binlerce ihtiyaç sahibi aileyi mutlu etmenin gururunu yaşıyor. İhtiyaç sahibi aileler genel olarak çalışamayacak durumda olan, onkoloji servisinde yatan kanser hastaları ve özel insanlar olan engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ayrıca kanser hastası talihli aile evlerimizin fertlerinin tedavi süreçlerini an be an takip ederek iyileşmeleri için mücadeleler veriyoruz. Nerdeyse çeyrek asırdır yaptığımız programımızı her hafta zirveye taşıyan, saygıdeğer milyonlarca izleyicimize şükranlarımı sunarken ekip arkadaşlarım başta, Görsel Yönetmen'im Vedat Yılmaz, kurgudaki Vedat Demirel kardeşlerime, teşekkürlerimi sunarım. Saygın Kurt'un başarılı organizasyonda gerçekleşen ödül töreninde Halk TV'de Ana Haber'i sunan İrfan Değirmenci yılın Anchorman'i seçildi. Sultanlar voleybol ligi başladı. 2'nci hafta karşılaşmaları, Vakıfbank, güçlü rakibi Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi. Galatasaray HDI Sigorta Aydın deplasmanında Aydın Büyükşehir Belediye'yi 1-3 ile mağlup ederken, Galatasaray kaptanı Gizem Güreşen, müthiş performansı ile sahanın yıldızıydı. Bugün Galatasaray Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 15.00'de Aksaray'ın güçlü takımı Kuzeyboruspor'u ağırlayacak. Voleybol maçlarının ekranda yayınlanması ile birlikte voleybol genç kuşaklara sevdiriliyor. Sevgi ile kalın…