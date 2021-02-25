Cem Yılmaz bile güldüremiyor artık

Bir zamanlar Türkiye'de mizah dergilerinin trajları milyonlarla ölçülürdü. Büyük küçük, sağcısı solcusu bu dergileri kapışır gülerdi. Sulu mizah, kara mizah her türü revaçtaydı. Komik filmler, komik tiyatrolar, komedinin üstadı isimler vardı. Herkes herkes hakkında türlü komiklik yapar, hapse atılmak yerine bir kahkaha atardı. Giderek azaldı güldürenler, büyük ustalarımız ya aramızdan ayrıldı ya da Allaha havale etti memleketi.

Cem Yılmaz çıktı sonra sahneye. Çok güldürdü zekasıyla. Fakat son yıllarda o da zorlanıyor güldürmekte bizi. Derdimiz derya deniz, ondan mı? Hayır…

Şakaları başkaları yapıyor, millet deli gibi onlara gülüyor artık.

Reşadiye'nin AKP'li Belediye Başkanı 56 yaşındaki eski imam Mustafa Yılmaz sevgililer gününde lüks villasında dinleniyordu. Ayağına kadar geldi sağlık ekipleri. Törenle covid aşısı oldu. Başkan, güzel gelişmeyi vatana millete hayırlı olsun diyerek sosyal medyasından duyurdu. Reşadiyeliler, gülmekten deliye dönünce, konuyu izah etti: “Ayağımıza gelmiş değiller. Buradan geçiyorlarmış. Uğrayıp, ‘hadi başkana da vuralım' demişler!” Bu yıldızlar varken, rahmetli Levent Kırca çıkıp gelse mezarından kaç yazar?

19 şubatta AKP Kadın Kolları kongresi yapıldı. İl Başkanı Bayram Şenocak konuştu, ruhlara seslendi: “Bir Ak Parti kadın kollarının ruhuna bakın, bir de CHP ve yandaşlarının ruhuna. Bizim kadınlarımızın ruhu gerçek vatansever ruhudur…” 48 saat sonra ruhu muhu boşverip twitterdan yıktı resmen, aday değilim dedi!

CHP 32. Olağan Kongresi yapılıyordu. Kürsüde CHP'li Savcı Sayan, AKP'ye, Erdoğan'a veriştiriyor, “Kötüyü bilmeseydik AKP'de milletvekili olurduk. Erdoğan'a aldanmayın, yılanlar da gömlek değiştirir” diyordu. Yıl 2019 oldu. AKP'den Ağrı belediye başkanı seçildi! Haydaa demeye kalmadan, ‘cuma günü bir müjde vereceğim' diyen lideri Erdoğan'a twitter hesabından şu ironik göndermeyi yaptı: “Ben müjdeyi biliyorum! Kılıçdaroğlu CHP'yi bırakıyor ve Türkiye kurtuluyor” Bak o da rahmet istedi. Kemal Sunal, Zübük filminde 40 kez oynasa bu kadar güldüremezdi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Çay TV'de programa çıkan AKP Rize İl Başkanı İshak Alim'e canlı yayında mesaj gönderdi, “Sayın başkanımızdan hediye istiyorum, mesela umre” dedi. İl başkanı benim valimi kırar mı hay hay dedi. Hadise büyüyüp herkes çok gülünce Vali Çeber, “espriydi” diyerek son şakasını yaptı.

CHP Grup başkanvekili Engin Altay, Meclis'te söz almış, “Millet aç, milletin midesine kuru ekmek giriyor” şeklinde olmayacak cümleler kuruyordu! AKP sıralarından Denizli vekili Şahin Tin gerçeği haykırdı: O zaman aç değiller! Doğruydu, madem kuru ekmek yiyiyorlardı aç olmaları mümkün değildi… Halk ekmek kuyruğunda bekleyenler özellikle, bu şakaya öldüler gülmekten.

Çiftçi bitmiş, icralık olmuş, tarlalar ekilmemiş, bu yüzden ürünler ateş pahası, dışardan buğday, mercimek geliyormuş… Tarım bakanı bu iftiraların hepsine yanıt verdi: Gıda bolluğumuz var. Sadece Türkiye'yi değil farklı ülkeleri nasıl besleriz buna bakıyoruz!

Hafız Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenine başta Cumhurbaşkanı, çok sayıda siyasi ve yüzlerce kişi katıldı. Koronavirüs vardı ama mesafe sıfırdı. Dış basın mevzuyu anlamakta zorlandı, ne kadar cesur olduğumuzu falan yazdı. Üstelik daha bir hafta önce Sağlık Bakanı Koca, “Filyasyon ekiplerimiz tespit etti. Koronavirüs en fazla cenaze namazlarında yayılıyor” demişti. Kimse aldırış etmedi, kendisi bile… Cenaze töreninde o kalabalığın arasında en ön saftaydı.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, mühim tespitlerine bir yenisini ekledi. Cezaevlerindeki bazı bebekli kadınlar için, “Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar. Bebekli kadınlar cezaevinde var demek için” dedi. Harika bir kara mizah örneği sergiledi.

‘Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar dolar buhar oldu' iddialarına yanıt, önce Cumhurbaşkanı ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, “Türkiye finansal istikrarı en başarılı yönetmiş ülkelerden biri” dedi. Gülümserken göğsümüz kabardı.

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer televizyona çıkmış konuşuyordu. Konu asgari ücret az diyenlere gelince, tüm usta komedyenlerin şapka çıkaracağı şeyler söyledi. Satır satır okuyun siz de çok gülüp, ‘azizim işin felsefesine geçmiş üstad' diyeceksiniz:

İşsizlik zaman zaman düşüyor zaman zaman yükseliyor!

Eleştirenler cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyor.

Arabalarını yılda bir değiştiriyor.

Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut…