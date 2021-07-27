Memlekette yaşayanlarla dev bir anket yapılsa ve “Türkiye'nin en güçlü olduğu alan nedir?” diye sorulsa, anket sonucu ne olur? Siz yanıtı düşünürken, konuyla ilgili bilgiler vereyim.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri kıskançlıkla ‘sınırlarımızda yarattığımız koruma devrimini' izliyor!TOKİ'nin yaptığı her biri 7 ton ağırlığında, 2 metre genişliğinde, 3 metresi beton, 1 metresi tel örgü olmak üzere 4 metre yüksekliğindeki sınır duvarlarımız, elektro optik kulelerimiz, aydınlatma sistemlerimiz, sensörlü kameralarımız, dev kanallarımız, optik gözetleyici araçlarımız, radar sistemlerimiz, insansız hava araçlarımız ve insanlı keşif uçaklarımız var. Trump, bizimkileri duyunca kopya çekip Meksika sınırına aynısından duvarlar yaptırmaya başladı ama, bitiremeden seçimi kaybetti.

***

Göğsümüz kabarıp, duyduğumuz güvenle geceleri fosur fosur uyurken biz; Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Somali, Filistin, Ürdün, Libya, Mısır, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, Yemen, Çin, Fas, Ukrayna, Cezayir, Nijerya, Pakistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Endonezya, Moldova, Kuveyt, Etiyopya, Tunus, Sudan, İran, Nepal, Filipinler, Hindistan, Cibuti, Irak, Güney Kore, Belarus, Arnavutluk, Moğolistan, Eritre, Uganda, Tayland, Çad, Senegal, Angola, Afganistan, Bangladeş, Kosova, Gana, Kamerun, Güney Afrika, Katar, Malezya, Gambiya, Kongo, Kenya, Suriye, Moritanya, Kolombiya, Küba, Mali, Gine, Kotdivuar(Fildişi Sahili), Meksika, Irak, Litvanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkmenistan, Bahreyn, Tanzanya, Burkina Faso, Dominika, Zimbabve, Venezuela'dan akın akın geldiler… TÜİK tek tek saydı hepsini.

Gözünüzde canlansın! Gelenler Zonguldak, Batman, Elazığ, Kütahya gibi şehirlerimizin nüfusları kadar! Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Ağrı'dan fazla! Giresun, Isparta, Yozgat, Aksaray, Edirne, Muş, Düzce, Kastamonu, Niğde'nin nüfuslarından 100'er bin fazla! Rize, Siirt, Bitlis, Kırklareli, Amasya, Bolu, Nevşehir'in nüfuslarından 200'er bin daha çok! Kars'ın nüfusundan 293 bin, Yalova'nın nüfusundan 307 bin, Erzincan'ın nüfusundan 343 bin, Tunceli'nin nüfusundan ise 500 bin daha fazla!

365 günde 578 bin 488… Üstelik bu rakam resmi(!) ve 2019 yılına ait. Resmi makamlara görünmeden geçenleri Allah bilir! 2020'de bi bu kadar daha, 2021'de en az bu kadar daha…

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı geçen gün, “Son seçimden önce bir çadıra gitmiştim. Suriyeli kadın ve erkek 26 yaşında. 6 yıl önce Hatay'a gelmişler. Her yıl birer çocuk yapmışlar! Hatay'ın nüfusu 1 milyon 660 bin. Bunun 600 bini Suriyeli! Bir seçim olsa bazı ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsa Suriyeliler, rahat kazanır” dedi.

Kıskandıran elektro optik kulelerimiz, sensörlü kameralarımız, optik gözetleyici araçlarımız, radar sistemlerimiz vardı hani… 578 bin dünyalı nereden girdi peki?

O kadar kusur kadı kızında bile olur!

***

Zengin değiliz. Açlık ve yoksulluk sınırımız da tıpkı ülkemizin sınırları gibi delik deşik! Biri 3 bin 513, diğeri 12 bin 195 lira. Asgari ücretle idare ederim diyorlarsa gelenler, yanılıyorlar… Fabrikalarda, devlet dairelerinde, AKP'li belediyelerde, çılgın projelerde mutlaka iş buluruz deyip güveniyorlarsa, biz daha kendi milyonlarımıza iş veremedik… Demokrasi, özgürlükler desen, evlere şenlik… Hak, hukuk, adalet özlemi desen! Türk milleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda dünya birincisi… Bizde durum böyleyken, neden gelmeye devam ediyorlar acaba?

Basit… Dünyanın elini kolunu sallayarak gidilebilen tek ülkeyiz de ondan!

Paran varsa al pasaportu, doldur valizleri, atla uçağa Türkiye'desin. 250 bin liraya bir ev al tamamdır. Vatandaş bile olursun.

Daha az paran varsa trenle gel, otobüsle gel. Hatta, Iraklılar, Suriyeliler, İranlılar yapıyor. Atla otomobiline gir gümrük kuyruğuna Türkiye'desin.

Toplu taşımadan yararlanacağım, risk de alırım dersen, anlaşırsın komisyoncularla can yeleği bedava, tekne ile şişme botla gelirsin.

Para harcamak istemiyor, yürüyerek gelirim hem spor olur diyorsan. Hay hay ayağına kuvvet. Gel kardeşim, kilometrelerce sınırımız var. Elbet sana da geçecek bir aralık bulunur!

Tek gel, çift gel, ailecek gel, sülalecek gel, aynı köyden topluca gel, aynı kasabadan gir sıraya yine gel. Hiç merak etme, gelip de geri dönmüşü yok sınırlarımızdan!

***

Memlekette yaşayanlarla bir anket yapılsa ve “Türkiye'nin en güçlü olduğu alan nedir?” diye sorulsa, verilecek yanıt ne olur demiştik ya, işte bu sorunun yanıtını bizzat en yetkilisi, İçişleri Bakanımız verdi: Kaçak göçle mücadele!

İnteraktif not… Dev bir anket değil belki ama ufak çaplısını yapalım. Sadece 2019 yılında dünyanın her yerinden ülkemize göçen 578 bin 488 kişi için yeni bir şehir kurulsaydı plakası 82 olurdu, kesin. Acaba adı ne olurdu? İsim önerilerinizi yazın, yetkililere gelecek için bir katkımız olsun!