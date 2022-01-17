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450 dolar karşılığı ‘sahte aşı’ yapan çete çökertildi

İtalya'da hemşirelerin de aralarında bulunduğu sahte aşı çetesi çökertildi. Çetenin ilginç yöntemi ise kameralara yansıdı.

Yayınlanma: 10:17 - 17 Ocak 2022 Güncellenme:
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450 dolar karşılığı ‘sahte aşı’ yapan çete çökertildi

İtalya’da corona virüsü aşısı yaptırmadan insanlara aşı pasaportu veren ve aralarında hemşirelerin de yer aldığı çete çökertildi.

İtalyan polisi, ülkenin en büyük sahte aşı kartı çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Soruşturmada, düzinelerce kişiden oluşan çetenin, İtalya’nın her yerinden insanlara 450 dolar karşılığında sahte aşı yaptığı ve aşı kartı verdiği belirlendi.

Ancona kentindeki sahte aşı merkezinde kaydedilen kamera görüntüleri, aşı sahteciliğini ortaya çıkardı.

Sahte merkezde görevli hemşirelerin corona virüsü aşısını çöp kutusuna veya peçetenin üstüne enjekte ettiği görülüyor. Daha sonra ise boş şırıngayı kişiye enjekte ediyor gibi davranıyor.

Covid aşısını zorunlu hale getirmeyi düşünen ülkelerde artan baskıyla, insanlar aşı olduklarını doğrulayan aşı pasaportunu almak için giderek daha fazla sahtekarlığı tercih ettiği görülüyor.

Instead of injecting the dose into people's arms she was squrt it onto a tissue or into a bin

İtalya’nın kuzeydoğusundaki Ancona’da özel bir polis ekibi, aşı yaptırmaktan kaçınmak isteyen kişilerin, bölgede aşı merkezi işleten 51 yaşındaki bir hemşireye, aşı sertifikalarını alabilmeleri için aşı yapıyormuş gibi yapması için rüşvet verdiğini tespit etti. .

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