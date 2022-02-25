AB, Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımları açıkladı

AB Liderler Zirvesi'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen toplantısı sonrasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, alınan yaptırım kararlarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyon devam ederken, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderlerini Belçika’nın başkenti Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nde bir araya getiren toplantı, günün erken saatlerinde sona erdi. Toplantının sona ermesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda alınan yaptırım kararlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

‘AVRUPA'YI RUS ENERJİSİNE BAĞIMLILIKTAN KURTARMALIYIZ'

Von der Leyen yaptığı açıklamada, yaptırımların finans sektörü, enerji, ulaşım ve Rus ileri gelenleri için vize gibi alanları hedef alacağını duyurdu. Alınan yaptırım kararının, Rusya’nın petrol rafinerilerini geliştirmek için teknoloji veya uçak yedek parçaları satın almasını imkansız hale getireceğinin altını çizen Von der Leyen, “Bu gece onaylanan kitlesel ve hedefli yaptırım paketi, AB’nin ne kadar bir arada olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Yaptırımların Rus gazının AB’ye ithalatını da kapsadığı ifade edilirken, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya von der Leyen, acilen Avrupa’yı Rus enerjisine olan bağımlılığından nasıl kurtaracaklarını düşündüklerini kaydetti.

MACRON: ZELENSKİY, PUTİN'LE GÖRÜŞMEMİ İSTEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yaptığı konuşmada, Ukrayna’ya askeri teçhizatın yanı sıra 300 milyon euro (336 milyon dolar) yardım teklif edileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefon ile aradığını aktaran Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Putin’i aramalarının sonuçsuz kalması nedeniyle kendisinden Putin ile iletişime geçmesini istediğini ifade etti.

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