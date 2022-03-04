ABD: İran’la nükleer anlaşmaya yakınız

İran ve büyük devletler arasında 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılmasına yönelik görüşmelerde uzlaşma umudu artıyor.

Sozcu.com.tr

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İran ve büyük devletler arasında 2015 nükleer anlaşmasını yeniden devreye almak üzere gerçekleştirilen müzakereler sona yaklaşırken, kısa süre içinde bakanlar toplantısının yapılabileceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Jalina Porter gazetecilere, “Muhtemel bir anlaşmaya yakınız” dedi. Hâlâ çözülmemiş sorunlar olduğunu belirten ABD sözcüsü, İran’ın nükleer faaliyetlerinde kaydettiği ilerlemelerin hızı göz önüne alındığında müzakerelerde hızlı adım atılması gerektiğini söyledi.

Müzakerelerde Rusya’yı temsil eden Mihail Ulyanov da görüşmelerde sonuca varılamaması ihtimalinin artık düşük olduğunu ve anlaşmanın tekrar yürürlüğe alınıp alınmayacağının sinyalini verecek bakanlar toplantısının büyük ihtimalle birkaç gün içinde yapılacağını belirtti.

“İRAN NÜKLEER BOMBA ÜRETMEK İÇİN YETERLİ MİKTARA YAKLAŞTI”

Öte yandan Birleşmiş Milletler tarafından dün yayımlanan rapor, İran’ın nükleer bomba için yeterli olacak miktarda zenginleştirilmiş uranyum elde etmeye yaklaştığını gösterdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından hazırlanan ve Reuters tarafından görülen rapora göre İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirdiği uranyum miktarı neredeyse iki katına çıkarak 33.2 kg’a yükseldi.

Kıdemli bir diplomat, uranyumun bir miktar daha zenginleştirilmesi halinde bomba yapımı için ihtiyaç duyulan miktarın dörtte üçüne ulaşılacağını ifade etti.

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