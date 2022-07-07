ABD’de Yunan lobisine Ermenilerden destek geldi: Türkiye karşıtlığı birleştirdi

Geçen hafta Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nden sonra ABD Başkanı Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışına destek veren açıklamaları ABD'de kulisleri hareketlendirdi... Dün Yunan lobisinin başlattığı Türkiye karşıtı hamleye Ermeni lobisi de katıldı.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın başkenti Madrid’de geçen hafta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi sonrasında, Biden’ın Türkiye’ye F-16 satılmasına yeşil ışık yakmasına tepkiler artıyor…

ABD Kongresi’nde önceki gün Yunan lobisi destekli bazı siyasetçiler bu satışı engellemek için Ulusal Savunma Yetkilendirme Anlaşması’nda değişiklik için tasarı hazırlarken, buna destek Ermeni lobisinden geldi. Washington’daki en aktif lobilerden biri olan ve Türkiye karşıtı çalışmaları ile gündeme gelen ANCA’dan bir açıklama geldi.

Ermeni lobisi destekli siyasetçilerden Frank Pallone’ye Gus Bilirakis, Carolyn Maloney, Chris Pappas, Dina Titus gibi isimler de katıldı. Kongre üyeleri Biden’a bir mektup yazarak Türkiye’ye olası bir F-16 satışından duyulan rahatsızlık dile getirildi. Mektupta, “Türkiye ve Türkiye destekli güçler, ABD yapımı silahlarla Irak, Suriye ve Dağlık Karabağ’da saldırılarda bulundu. NATO müttefiklerinin sınırlarını ihlal etti” suçlamaları, hiçbir kanıt göstermeden yöneltildi.

BAŞKA SİYASETÇİLER DE İMZA ATACAKMIŞ

ANCA’nın üst düzey yöneticisi lobisi Aram Hamparian da bu sürece destek verdiklerini açıkladı. Hamparian, “Biz Yunan müttefiklerimize katılıyoruz ve Pallone’nin Biden’a yaptığı çağrıyı destekliyoruz” dedi. Ermeni medyasında yer alan haberlerde Yunan ve Ermeni lobisinin desteğiyle bu mektubu başka siyasetçilerin de imzalayacağı belirtildi.

Öte yandan bu mektuba imza atan isimlerin Ermeni ve Yunan lobisinin desteğini almasının yanı sıra hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan olması da dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.

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