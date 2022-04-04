ABD’li yetkili: Rus birlikleri Kiev çevresinde yeniden konuşlanıyor

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili, Kiev ve çevresinden çıktıkları iddia edilen Rus birliklerin Belarus üzerinden yeniden bölgeye hareket ettiğini aktardı.

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ABD’li üst düzey bir savunma yetkilisi Reuters’a yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin yaklaşık üçte ikisini Kiev çevresinden yeniden konumlandırdığını ve birçoğunun Belarus’tan geldiğini söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, kuvvetlerin büyük olasılıkla doğu Ukrayna’ya yönlendirileceğini söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da daha önce çekilmelerin “büyük ihtimalle birliklerin rotasyonu” olduğuna inandıklarını belirtmişti.

ABD, RUS BİRLİKLERİN ÇEKİLECEĞİNE İNANMADI

İstanbul’da yapılan müzakerelerin ardından Rus birliklerinin kademeli bir şekilde Kiev ve çevresinden çekilecekleri açıklanmış ve bu karar barış için umut olmuştu. Ancak tüm bu diplomasi trafiğine ve haftalardır yürütülen müzakerelere rağmen ABD tarafından Rus birliklerinin çekilmesiyle ilgili açıklamalar gelmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın açıklamalarına henüz ikna olmadığını belirterek “Göreceğiz. Atacakları adımları görene dek, buna fazla bir anlam yüklemiyorum” demişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, şimdiye kadar Ukrayna'nın başkenti Kiev'den uzaklaşan Rus askerlerinin sayısının oldukça düşük olduğunu ifade etmiş ve bunun “geri çekilme” olduğuna inanmaya istekli olmadıklarını belirtmişti.

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