Abdülhamid Han denize açıldı, Yunan ordusu teyakkuza geçti

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan Abdülhamid Han sondaj gemisinin dün Doğu Akdeniz'de göreve başlaması Atina ve Rum yönetiminde paniğe neden oldu. Yunan ve Rum basını geminin hareketlerini anbean takip ederken, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunuldu.

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Yunanistan'la ilişkilerde son dönemde artan gerilim, son olarak Ankara'nın “Abdülhamid Han sondaj gemisini Doğu Akdeniz'e gönderme” kararıyla tırmandı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yeni doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta paniğe yol açtı.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han dün denize açılarak KKTC ile Mersin arasına demirledi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in Abdülhamid Han’ın 9 Ağustos’ta göreve başlayacağını açıklamasının ardından geminin beklenenden 10 gün önce hareket etmesi Yunan ve Güney Kıbrıs medyasının da manşetlerine taşındı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Perşembe günü Kıbrıs Rum yönetimine gelerek Rum lider Nikos Anastasiadis'le konu üzerine görüşme yapmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Abdülhamid bir adım attı, hop oturup hop kalktılar. 1 Ağustos, Kıbrıs'ın fethinin 451'inci yıldönümü. Bayram hediyesi olsun” dedi.

GEMİYİ ANBEAN TAKİPTELER

Yunan ve Rum medyası, geminin hareketlerini harita üzerinden takip ederek yayınlarken, Yunan ordusunun da teyakkuzda olduğunu yazdı. Yunan ordusunun da Abdülhamid Han’ın hareketlerini anbean takip ettiği kaydedildi.

Yunan medyası, Yunan silahlı kuvvetlerin ve analistlerin geminin açıklanandan 10 gün önce hareket etmesinin endişesini yaşarken, Türkiye’nin AB yaptırımları da dahil olmak üzere uluslararası bir tepkiyle karşı karşıya kalabileceğini savundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, daha önce Avrupa Birliği'yle gerilime yol açmıştı.

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