Aktivist şefin uyarılarını incelediler: Enflasyon ölçme sistemi değişiyor

Gıda yoksulluğuna karşı kampanya yürüten şef ve aktivist Jack Monroe'nun temel ihtiyaç malzemelerine yapılan zamların resmi enflasyondan fazla olduğunu açıklayarak enflasyonun doğru hesaplanmadığını duyurması ülkeyi ayağa kaldırdı. Ulusal İstatistik Ofisi, hayat pahalılığını ölçme yöntemini değiştirme kararı aldı.

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BBC Türkçe’nin haberinde, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), tek enflasyon rakamının her gelir grubundaki insanın gerçek durumunu yansıtmadığını belirterek, hayat pahalılığı ölçümünde temel aldığı ürün çeşitlerini genişletme kararı aldığı duyuruldu. Haberde gıda yoksulluğuna karşı kampanya yürüten şef Jack Monroe’nun, bu kararı memnuniyetle karşıladığı da kaydedildi.

Şef Monroe, İngiltere’de zamlardan en fazla yoksulların etkilendiğini savunuyor ve gıda sıkıntısı çekilmemesi için kampanya yürütüyordu. Monroe, hayat pahalılığını ölçme yöntemlerinde değişiklik yapılacak olmasını memnunlukla karşıladı.

Monroe, temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamların resmi enflasyon oranından daha fazla olduğuna dikkat çekmiş ve enflasyonu ölçme yöntemlerinin bu durumu yansıtmadığını söylemişti.

“YÖNTEMLER DEĞİŞTİRİLİYOR”

İngiltere’nin resmi istatistik kurumu Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hayat pahalılığını ölçme yöntemlerinin değiştirilmekte olduğunu bildirdi.

ONS’nin geçen hafta açıkladığı verilere göre İngiltere’de Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kurum, enflasyonda doğru resmi görmek için, fiyat takibi yaptığı ürün sayısını artıracağını duyurdu.

ONS “tek enflasyon oranının herkese uymadığını” kabul ederek, yakında daha kapsamlı ölçme yöntemleri yayımlayacağını duyurdu.

ONS sözcüsü, en iyi uygulama örneklerini takip ederek enflasyon rakamlarını açıklamaya devam edeceklerini belirtirken, bununla birlikte “istatistiklerimizin kullanıcıların ihtiyacına cevap vermesini sağlamakta kararlıyız” ifadesini kullandı ve “tekrar gelir düzeyine göre enflasyon dağılımını yayınlamaya başlayacaklarını” bildirdi.

ONS, uzun vadede süpermarket kasalarından geçen ürünlerle ilgili verileri de dikkate alarak enflasyon rakamlarını daha iyi hale getirmeyi planladığını kaydetti.

MONROE KARARDAN MEMNUN

Daha önce BBC’ye en ucuz malları satın alan kişilerle ilgili istatistikler bulunmadığından yakınan şef Monroe, ONS’in açıklamasını memnunlukla karşıladı.

ONS, BBC’ye daha önce de farklı gelir gruplarının istatistiklerdeki zamlardan nasıl etkilendiğini değerlendirmeyi düşündüğünü, ancak pandemi koşullarında tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle ellerinde yeteri kadar güvenilir veri bulunmadığını söyledi.

ONS, zamları izleme yöntemlerinde köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu çerçevede milyonlarca noktada doğrudan süpermarket kasalarından alınan verilerin kullanılması hedefleniyor.

Kurum, temsili ürünlerin fiyatları yerine kasalardan gelen verilerin incelenmesiyle, zamların daha doğru yansıtılacağını düşünüyor.

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