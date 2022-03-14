Almanya, F-35 satın almaya karar verdi

Alman hükümetinden kaynaklar, Berlin yönetiminin F-35 savaş uçakları almak için prensipte anlaştığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Almanya hükümetinden kaynaklar, Almanya’nın ABD merkezli Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçağı satın alma konusunda prensipte anlaştığını duyurdu.

Almanya’nın Tornado filosunu gençleştirmek için bu hamleyi yaptığı belirtildi. 1980’lerden beri kullanılan Tornado jetleri, ABD’nin nükleer bombalarını taşıma özelliğine sahipti. Berlin yönetiminin yeni savaş uçaklarına 2025-2030 yılları arasında kademeli olarak geçeceği belirtildi.

Şubat ayının başında Almanya’dan bazı yetkililer, Berlin yönetiminin bu yönde bir adımı olduğunu söylemiş fakat henüz karar verilmediğini aktarmıştı.