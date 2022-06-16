Almanya, Ukrayna’ya çok namlulu roketatar gönderiyor

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya’nın Ukrayna’ya 3 çok namlulu roketatar göndereceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lambrecht, Almanya tarafından Ukrayna'ya taahhüt edilen 3 çok namlulu roketatar gönderileceğini ifade etti. Roketatarlarla ilgili eğitimin Haziran sonu başlayabileceğini söyleyen Lambrecht, teslimatın ise Temmuz sonu veya Ağustos başında yapılabileceğini belirtti.

Ukraynalı askerlerin kundağı motorlu obüs eğitiminin ise tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Lambrecht, bunlardan yedisinin kısa süre içinde Ukrayna’ya teslim edileceğini aktardı.

Almanya ve Hollanda, 11 Mayıs'ta Rus saldırılarına karşı 7’si Almanya’dan olmak üzere toplam 12 PzH 2000 kundağı motorlu obüslerin Ukrayna’ya teslim edileceğini açıklamıştı.

BELÇİKA: SİLAH STOKUNUN SONUNA GELDİK

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ise NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, “Ukrayna'ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik” dedi.

Ukrayna'nın değişkenlik gösteren birçok silah talebi olduğunun altını çizen Dedonder, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne FN Herstal tarafından üretilen 5 bin FNC otomatik silah, 200 LAW tanksavar silah, M72 hafif tanksavar silah, gece görüş sistemleri ile 3 bin 800 ton yakıt ve koruyucu ekipman teslim edildi. Yetersiz stoklar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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