Almanya’da gündem Türk işçi: 7200 bekleniyordu, 1 kişi işe alındı

Almanya’nın havaalanları için talep edilen 7200 Türk işçiyi gönderemedik. Gelecek işçi başına 10 bin Euro alan bir Türk aracı firmaya provizyonlar boşuna ödendi. Bir kişi gereken şartları sağlayabildi. Çoğu başvuru sahibi "yetersiz" bulundu. Bazıları, sahte belge nedeniyle güvenlik soruşturmasına takıldı.

Ali GÜLEN

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Almanya’da havaalanlarına alınacak toplam 7200 “geçici” Türk işçiden vazgeçildi.

Gerekçe, çoğunun Almanca bilmemesi, başvuranların gerçek havaalanı çalışanı olmaması, check-in işlemlerini bilmemesi, bazılarının sahte evraklar kullandığı şüphesi nedeniyle güvenlik kontrollerini geçememesi ve bir çoğunun da aylar sürecek eğitime ihtiyacı olması.

Kişi başı en az 10 bin Euro provizyon alan bir Türk firması da, parasını aldığı halde işçileri getiremedi.

ARTIK SADECE BAVUL ATAN LAZIM

Havaalanlarına işe girebilmek için yüzlerce Türk'ün başvurduğu, ama sadece bir kişinin gerekli koşulları sağladığı belirlendi.

Şimdi ise, sadece Münih ve Nürnberg Havaalanları, 150 bavul taşıyıcı istiyor. Bunlar için Türkiye'den kasım ayına kadar çalışmak üzere işçi alınacak. Diğerleri işçi taleplerini geri çekti.

Almanya'da okul tatillerinin başladığı ve yaz tatillerinin de hız kazandığı dönemde zaten olanlar oldu. Birçok uçuş iptal edildi, uzun kuyruklar yaşandı ve havaalanlarının şu anda yükü hafifledi.

Köln ve Düsseldorf havaalanları, Türkiye'den yer hizmetleri için 2000 işçi talep etmişti, bundan vazgeçildi.

ÇOĞU TALEP İÇ PİYASADAN KARŞILANDI

Havacılık Yer Hizmetleri Sağlayıcıları İşverenler Derneği (ABL) Başkanı Thomas Richter, artık Türkiye'den sadece 150 bavul taşıyıcının gelmesinin beklendiğini söyledi.

Richter, bunlarla ilgili anlaşmaların hazırlanmakta olduğunu belirtti. Münih, Düsseldorf ve Nürnberg için 1000'den fazla personele ihtiyaç vardı.

Vize şartları, güvenlik soruşturmalarının uzunluğu, personelin yetersizliği ve gelecek personelin yetersizliği nedeniyle, talep iç piyasadan karşılandı.

Tek başına 2000'den fazla Türk personel isteyen Frankfurt Havaalanı da plandan vazgeçti.

Hem tatiller bitmek üzere olduğu için, hem de gerekli bazı şartları sağlasa bile, “Almanca bilgisi ve deneyimi az olan” Türk personeli eğitmenin daha uzun olması nedeniyle Türk personelden vazgeçildi.

PROVİZYONLAR BOŞA MI ÖDENDİ?

Şu anda sadece Münih ve Nürnberg için bavul taşıyıcı, yükleyici personel alınırken, bir Türk şirketinin de gelecek kişi başına en az 10.000 Euro provizyon aldığı belirlendi.

Bu provizyonların işveren tarafından ödendiği ve bir çoğunun da “işçi getirilemediği” için yandığı belirtiliyor.

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