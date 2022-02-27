Avrupa Birliği’nden Ukrayna’ya silah desteği

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Tek bir Rus uçağı AB hava sahasına giremeyecek” dedi. Borrell, "500 milyon euro değerinde silah ve ekipman verilecek" ifadesini kullandı ve silah yardımında transfer üssünün Polonya olduğunu açıkladı.

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AB'nin Russia Today (RT) ve Sputnık’in Avrupa’da yayın yapmasını yasakladığını duyuran Borrell, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu.

Borrell, Rusya’nın Ukrayna’nın ardından Moldova, Gürcistan ve diğer Balkan ülkeleri dahil olmak üzere komşu ülkelere saldırmasından endişe ettiklerini söyledi. Borrell, “Bölgede neler olabileceği konusunda endişeliyiz. Rusya’nın Ukrayna’da durmayacağından ve Rus etkisinin komşu ülkelere sıçramasından korkuyoruz” dedi.

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