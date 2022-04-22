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Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezuela’yı ziyaret edecek.

Sozcu.com.tr
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Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere 23-29 Nisan tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya gidiyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında, Türkiye-Brezilya IV. Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecek.

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