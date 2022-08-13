Bakan Soylu: Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar. Anlaşıldı. Bu projenin arkasında PKK/PYD, SDG, rejim ve elbette provokatörler var" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hiç söylemediği bir sözün Suriye’nin kuzeyinde sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışıldığını belirtti.
Bakan Soylu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
* “Anlaşıldı. Bu projenin arkasında PKK/PYD, SDG, rejim ve elbette provokatörler var.
* Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz. İnsaniliğini, dostluğunu, komşuluğunu korur.”