Blinken: NATO Doğu Avrupa’da varlığını artıracak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna krizine yönelik NATO müttefikleriyle koordinasyonu sürdürdüklerini belirterek, "Herhangi bir saldırı gerçekleştirilirse NATO topraklarının her bir köşesini savunmak için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının yankıları sürerken, Kiev’e en büyük desteği veren ülkelerden biri olan ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Siyasi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Litvanya’da konuşan Blinken, Rusya-Ukrayna krizi konusunda NATO müttefikleri ile koordinasyonu sürdürdüklerini söyledi.

“Uçaklar teyakkuzda bekliyor. Müttefiklerimizle iletişimi sürdürüyoruz” diyen Blinken, Rusya’nın Ukrayna’nın egemenlik haklarını alenen ihlal ettiğini yineledi. ABD'li bakan, NATO'nun Doğu Avrupa’da varlığını artıracağını ve Baltık ülkelerinde daha kalıcı olarak konuşlanmayı amaçladığını ifade etti.

Blinken, “Rusya saldırı yönünde bir seçim yaparsa gerekeni yapmaya hazırız. NATO topraklarına herhangi bir saldırı gerçekleşirse NATO topraklarının her bir köşesini savunmak için gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı. ABD ve Litvanya’nın Ukrayna’nın yanında olacağının altını çizen Blinken, NATO’nun doğu kanadına 7 bin ek birlik konuşlandırıldığını hatırlattı.

“RUSYA'YA BASKIYI ARTIRACAĞIZ”

Rusya’ya Batı dünyası tarafından uygulanan yaptırımların işe yaradığına değinen Blinken, Moskova’nın neredeyse sıfıra yaklaştığını ifade etti.

Uygulanan ihracat tedbirleri ve ticaret kısıtlamalarını hatırlatan Blinken, “Rusya çok orantısız bir saldırıda bulundu. Bu yüzden Rusya’ya yönelik baskıyı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Blinken, Ukrayna’nın er ya da geç zaferi elde edeceğini kaydetti.

ABD’NİN UKRAYNA’YA ASKERİ DESTEĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili, ABD ev diğer NATO üyesi ülkelerin şu ana dek Ukrayna'ya 17 bin tanksavar füze ve 2000 stinger füzesi verdiğini belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 350 milyon dolarlık askeri desteğinin büyük bölümünün de ülkeye teslim edildiği belirtildi.

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