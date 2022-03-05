Dünyanın en büyük uçağının enkazına ait görüntüler ortaya çıktı

Ukrayna, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan ve Rus güçleri tarafından vurulan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya'nın enkazına ait görüntüleri paylaştı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin onuncu gününde, Rusya tarafından vurulduğu belirtilen

dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya’nın enkazına ait fotoğraflar yayınlandı.

Rus ordusunun Hostomel Havalimanı’na saldırısında isabet alan Antonov AN-225’in enkaz görüntüleri ortaya çıktı.

Altı motoru olan ve 314 ton ağırlığındaki kargo uçağının onarımı 3 milyar dolardan (2,24 milyar sterlin) fazlaya mal olabileceği açıklandı. Ukrayna’nın devlet silah üreticisi Ukroboronprom, yayımladığı mesajında, “Rus işgalciler, Ukrayna havacılığının amiral gemisini – efsanevi An-225 Mriya’yı yok etti.” ifadelerinde bulundu.

Antonov AN-225, azami 640 ton kalkış ağırlığı ve 250 ton yük taşıma kapasitesiyle alanında dünyanın en büyük uçağı olarak biliniyordu.

Yük taşımacılığı kapsamında defalarca İstanbul Havalimanı’na gelmişti. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu.

Uçağa yapılan saldırıdan bu yana, enkazdan siyah dumanların yükseldiğini gösteren görüntüler de ortaya çıkmıştı.

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