Düşürülen Rus uçağı böyle görüntülendi

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rus saldırıları sırasında düşürülen Rus uçağının enkazı görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Rus ordusu sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Rus ordusuna ait 5 Mart’ta Ukrayna ordusu tarafından düşürülen savaş uçağının enkazının görüntüleri ortaya çıktı.

YAŞADIĞI KORKUYU ANLATTI

Uçağın düştüğü yerin yanındaki evde yaşayan Aleksey Petro saldırı yanında yaşadığı büyük korkuyu anlatarak, “Uçak, eve düştü. Parçalar her yere uçtu. Uçağın parçaları eve zarar verdi. Olay bir kaç saniyede oldu. Bodruma kaçtık. Hepimiz korkmuş halde dışarı çıktık. 6 evde yangın çıktı. Evdeki yangını söndürmek için su doldurmaya başladık ve yangını söndürdük. Olayda 1 kişi öldü. Yardımcı pilot öldürüldü, kaptan pilotta esir alındı” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı bir kadın da, “Uçaklar her zamanki gibi uçuyordu. Saklanmaya başladık. Kocam burada oturuyordu. Uçak düştü ve her şey yanmaya başladı. Ne diyebilirim ki? Keder ve hepsi bu” dedi.

Uçak pilotu Aleksandr Krasnoyarsk’un ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la çekilmiş fotoğrafları olduğu ortaya çıkmış, Rus pilotun Suriye’de uzun süre görev yaptığı öğrenilmişti.

