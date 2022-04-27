Erdoğan, Uganda’yla askeri işbirliğini onayladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uganda'yla imzalanan askeri işbirliği andlaşmasını onayladı. Andlaşma, askeri eğitim ve öğretim, karşılıklı ziyaretler, tatbikatlar ve savunma sanayi gibi konuları kapsıyor.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Milletlerarası Andlaşma’ya onay verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 5536 sayılı kararda şöyle:

1 Haziran 2016 tarihinde Kampala’da imzalanan 7363 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın onaylanmasına 9. Cumhurbaşkanılğı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince karar verilmiştir.

ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİMİ

Muhtıranın amaçlarında 1 numarada askeri eğitim ve öğretim yer aldı. 2.sırada karşılıklı ziyaretler, 3. sırada tatbikat/eğitimlere ve ortak tatbikatlara fiili/gözlemci olarak katılım, 4. sırada savunma sanayi gösterildi.

Misafir öğrenci tanımı ise şöyle yapıldı:

Gönderen Devlet tarafından subay veya astsubay olarak naspedilmek üzere Kabul Eden Devlet harp okulları, askeri tıp fakültesi, hemşirelik yüksekokulu, askeri liseler veya astsubay meslek yüksekokullarını kapsayan askeri eğitim kurumlarına eğitime gönderilen ve henüz subay veya astsubay satatüsü kazanmamış personeli ifade eder.

Öte yandan, 216 yılında imzalanan Fildişi Sahili Cumhuriyeti’yle de Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

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