F-18 pilotunun çektiği UFO görüntüleri gündem oldu

ABD'li bir F-18 pilotunun 2015 yılında çektiği görüntüler ve bilgileri içeren ve UFOlarla ilgili daha önce ortaya çıkmayan detayların yer aldığı yeni belgeler basına sızdırıldı.

ABD’de bir F-18 pilotunun 2015 yılında çektiği görüntüler ilk kez ortaya çıktı. F-18 pilotunun UFO’lar ile ilgili gizli kanıtlara sahip olduğu ve bunları Kongre’ye ilettiği bildirildi.

Hükümet tarafından yayımlanan yeni belgelere göre, The Black Vault, 2015 yılında Jacksonville, Florida yakınlarında ‘açıklanamayan hava olayı’ ile karşılaştı.

Deniz Kuvvetleri, daha yaygın olarak kullanılan ‘tanımlanamayan uçan cisim’ (UFO) yerine, videolarda görülen nesneleri ‘açıklanamayan hava olayları’ (UAP) olarak adlandırmayı tercih ettiklerini vurguladı.

Belgelerde, UAP ile karşılaşan kişi, Senatörlere, başlangıçta uçağın bir eğitim tatbikatının parçası olduğuna inandığını ve bir düşman gibi ona kilitlendiğini söyledi.

ABD Donanması pilotları tarafından 2014 ortası ile Mart 2015 arasında çekilen ve üç yıl önce New York Times’a sızdırılan ek fotoğraflar konuyu yeniden gündeme taşımıştı.

2015 videolarında, donanma pilotlarının inanmadıklarını ifade ettikleri duyuluyor. Üç UFO videosunun tamamının Navy F/A-18 Super Hornets tarafından çekildiği aktarıldı.

Videolar, New York Times’ın çabalarının yanı sıra Blink-182 ve Angels & Airwaves gruplarının kurucusu ve baş vokalisti Tom Delonge tarafından kurulan To The Stars Academy’nin çabalarıyla halka açıldı ve yayınlandı.

Yeni yayınlanan belgeler ayrıca, personelin pilotun olaylarla ilgili açıklamalarına çok açık olduğunu belirtiyor. UFO’larla ilk elden karşılaşmayan diğer iki deniz subayı da bilgilerini personele sunduğu belirtildi.

