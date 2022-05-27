Finlandiya’da ilk maymun çiçeği virüsü vakası doğrulandı

Dünyada 20’den fazla ülkede 300’den fazla vakada görülen yeni maymun çiçeği virüsü salgını bir ülkeye daha sıçradı.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya, ülkedeki ilk maymun çiçeği virüsü vakasını doğruladı. Helsinki bölgesinde tespit edilen şüpheli vakayla ilgili araştırmalar, hastanın maymun çiçeği virüsü kaptığını gösterdi.

Dünyada 20'den fazla ülkede 300'den fazla vakada görülen yeni maymun çiçeği virüsü salgınının özellikle Avrupa'da hızla yayılması sağlık yetkililerini alarm durumuna geçirdi.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

İlk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda görülen virüs, son 10 yılda Afrika’nın batısında büyük artış gösterdi. Hastalık, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10'u bulabiliyor.

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