Gürcistan’ın ardından Moldova da AB üyeliği için başvurdu

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği üyeliği için resmi başvurunun yapıldığını açıkladı. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de, Gürcistan’ın AB'ye hızlı katılımına ilişkin başvuru dilekçesinin imzalandığını duyurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, komşu ülkeleri harekete geçirdi. Ukrayna ve Gürcistan’ın ardından Moldova’da Avrupa Birliği üyesi olmak için resmi başvuru yaptı.

GÜRCİSTAN İMZAYI ATTI

Canlı yayında halka hitap eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesi için bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi. “Bu başvuru dilekçemiz Gürcistan’ın Avrupa entegrasyonuna yönelik bir sonraki önemli adımdır” diyen Garibaşvili şu ifadeleri kullandı:

* Bugün Gürcistan için tarihi bir gün. Gürcistan adına AB üyeliği başvurusu belgesini imzalıyorum. AB üyeliğine başvurmak, Gürcistan’ın Avrupa entegrasyonu yolunda atılan bir diğer önemli adımdır. AB üyeliğine başvurmak, Gürcistan’ın Avrupa entegrasyonu yolunda bir diğer önemli adımdır.

* Tarihimizde yeni bir sayfa açan ve atalarımızın tek bir Avrupa ailesinde birleşmeyi amaçlayan çabalarını sürdüren bir aşamadır. Gürcistan bir Avrupa devletidir. Ülkemiz, uzun tarihi boyunca her zaman Avrupa kültür ve medeniyet alanına ait olmuştur ve bugün bile bunun korunmasına ve gelişmesine değerli katkılarda bulunmaktayız.

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