Hollywood yıldızı, Ukrayna’dan Polonya sınırına kaçtı

Ukrayna’daki savaşı takip etmek üzere ülkeye giden Hollywood yıldızı Sean Penn, Rusya saldırılarının artmasıyla kendini yürüyerek Polonya’ya kaçmaya çalışan kalabalığın arasında buldu.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Sean Penn, belgesel çekmek üzere gittiği Ukrayna'da savaşın şiddetlenmesiyle Polonya'ya gitmek zorunda kaldı.

Bir süredir Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüşmeler yapan 61 yaşındaki Penn, Polonya sınırına yürürken çekilen bir fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

Sırt çantası bavuluyla Polonya sınırına kilometrelerce yürüdüğünü belirten ünlü oyuncu, “Ben ve iki meslektaşım, arabamızı yol kenarında bırakıp Polonya sınırına kilometreler boyunca yürüdük” ifadelerini kullandı. Penn, yolda görülen arabalardaysa sadece kadın ve çocukların bulunduğunu, çoğunlukla hiçbirinde bavul olmadığını yazdı.

Hollywood yıldızı, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ilk gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşmüştü. Ukrayna'yı kasımda da ziyaret eden Penn, belgeseli için ülkedeki siyasetçilerle, askeri yetkililerle ve gazetecilerle bir araya gelmişti

Siyasi bir aktivist olarak da tanınan Penn geçen hafta paylaştığı bir mesajda Ukrayna halkının cesaretini övmüştü.

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