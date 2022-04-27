Hulusi Akar’dan Almanya temasları sonrası açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Almanya'daki Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssünde gerçekleştirilen “Ukrayna’ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

40'tan fazla ülkenin katılımıyla Ukrayna'ya yönelik savunma ve güvenlik istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Akar, toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı. Toplantı çerçevesinde bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Akar, ”Başta sayın Reznikov olmak üzere diğer savunma bakanları ile de görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk” dedi.

“GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE İZLİYORUZ”

Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Akar, “Gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Alınan haberlere göre bazı sıkıntılı durumlar var. Bunların giderilmesi için tüm ülkeler olarak çeşitli gayretler sarf ediyoruz. Genel olarak baktığımızda diyalog ve itidalli yaklaşım önemli. İtidalli bir yaklaşımla bir an önce diplomasi yolunu açmamız gerekiyor. Böylece, daha kolay barışçıl çözümler bulunabileceğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye'nin olaylara bakış açısını bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını bildiren Bakan Akar, “Türkiye olarak başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Bakanlarımız tarafından ortaya koyduğumuz bir tavır var, krizin başlangıcında savaşın çıkmaması için, savaş çıktıktan sonra bir an önce ateşkesin sağlanması için çok ciddi çalışmalar yaptık. Antalya Diplomasi Forumu’nda Rus ve Ukraynalı Bakanlar bir araya getirildi. Daha sonra İstanbul'da heyetler arası görüşmelere ev sahipliği yaptık” dedi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sivillerin tahliyesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, “Sivillerin bir an önce bölgeden tahliyesi çok önemli. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada kalan az sayıdaki vatandaşlarımızla birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik deniz ulaşımı dahil çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerine ilişkin ise Bakan Akar, “Gemilerin de emniyetli, güvenli bir şekilde Ukrayna'dan ayrılmasına yönelik hem Rus hem Ukrayna makamları ile temaslarımız devam ediyor. İnsani yardımlar götürdüğümüz, insani yardımları teslim ettikten sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Ukrayna'da kalan 2 adet A400 M uçağımız var. Onların emniyetli bir şekilde yurdumuza intikali için temaslarımız sürüyor” açıklamasını yaptı.

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