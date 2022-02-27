İngiltere: Putin’in ordusu stratejik hata yaptı

İngiliz üst düzey savunma bakanlığı yetkilisi James Heappey, İngiliz Telegraph gazetesine kapsamlı bir analiz yazarak, Putin'in istediğini elde edemediğini vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Son aylarda Ukrayna-Rusya hattında gerilim, Perşembe sabahı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon düzenleme kararı almasıyla savaşa dönüştü… Savaştan önce uluslararası kamuoyu tarafından Ukrayna ordusundan çok daha kuvvetli olduğuna vurgu yapılan Rus ordusu farklı şehirlerde çatışmayı sürdürürken Kiev’in halen korunması uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

İki ülkeyi savaşa götüren süreçte büyük eleştiri oklarının hedefinde olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e uluslararası kamuoyunda ve ülkesinde destek artarken, İngiltere Savunma Bakanlığı’nda üst düzey görevde bulunan James Heappey bir analiz kaleme aldı.

Heappey, “Üç günlük yoğun çatışmalar devam ederken Rusya, planlanan zaman çizelgesinin arkasında kaldı ve Kremlin’in askerleri bazı stratejik hatalar yaptı” yorumunu yaptı. Heappey, güçlü silahları olan ve iyi eğitimli Ukrayna askerlerini Rusya’nın arkasında bıraktığını belirtirken, “Putin’in orduları bazı kritik öneme sahip şehri Ukraynalıların direnişi sebebiyle pas geçmek zorunda kaldı” dedi.

“SİLAHLI GÜÇLERİ ARKALARINA ALDILAR”

İngiliz yetkilinin ifadelerinin yer aldığı haberde bazı Rus birliklerin Ukrayna’da kaybolduğu ve Putin’in yıldırım saldırılarının etkisiz olduğu hatırlatılırken Heappey, “Kiev’e ilerleme beklenenden çok daha yavaş gitti ve bazı kritik şehirleri ele geçiremeyerek onları pas geçtiler. Bu da güçlü silahlı ve iyi eğitim almış Ukraynalıları Rus ordusunun arkasında bıraktı. Böylelikle Putin’in askerleri kırılgan bir lojistik hata yaptı” dedi.

Ukrayna’da sivillerin de askere destek olduğunu ve Rus ordusunun püskürtülmesi sonrasında silahlanmasına dikkat çeken İngiliz yetkili, “Putin, ilk savaşı kazansa bile karşısına sağlam bir direniş çıkacak” yorumunu yaptı.

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