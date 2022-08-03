İran’dan nükleer adımı: Anlaşmanın yeniden devreye alınması için Viyana’ya gidilecek
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, İran'ın nükleer baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani'nin 2015 nükleer anlaşmasının yeniden devreye alınmasına yönelik görüşmelerde bulunmak üzere bugün Viyana'ya gideceğini söyledi.
İran devlet medyasında yer alan haberde, Tahran’ın haklarını garanti altına alan bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirten Kanaani, “Bagheri Kani birkaç saat içinde Tahran’dan ayrılacak… Her zamanki gibi Avrupa Birliği ile koordinasyon halinde yapılacak görüşmelerde farklı tarafların sunduğu fikirler ele alınacak” dedi.
Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, nükleer anlaşmayı yeniden devreye almak için yeni bir taslak metin önerdiğini söylemişti.