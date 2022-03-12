İsrail: Ukrayna’yı Rusya’nın taleplerini kabul etmeye zorlamadık

Üst düzey bir İsrailli yetkili, Başbakan Naftali Bennett’ın Ukrayna’yı Rusya’ya boyun eğmeye zorladığı haberlerini “tamamen yanlış” diye niteledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışı sürerken İsrail, Ukrayna'yı Rusya'nın taleplerini kabul etmeye zorladığı iddiasını reddetti.

İsrail ve ABD basınında Ukraynalı bir yetkiliye dayandırılan haberlerde, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya çalışan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın “Ukrayna'yı Rusya'ya boyun eğmeye zorladığı” belirtildi. Haberlerde, Bennett'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir dizi görüşme yaptığına da dikkat çekildi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, haberleri “tamamen yanlış” diye niteleyerek “Bennett Zelenskiy'e nasıl hareket edeceğini söyleyecek bir pozisyonda değil” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanı Mykhailo Podolyak da iddiayı reddederek “Bu askeri ve siyasi nedenlerle imkansız. Aksine İsrail Rusya'yı olayları daha kapsamlı şekilde ele almaya zorluyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Ukrayna'daki durumu görüştü

İlginizi Çekebilir Haaretz: Putin, Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk çabalarını ciddiye alır mı?