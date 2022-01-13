İsrailli 2 asker ‘dost ateşi’ sonucu öldü

Bir İsrail askerinin karanlıkta çevresindeki diğer askerleri Filistinli militan sandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Batı Şeria'da bir İsrail askerinin yanlışlıkla kendi birliklerine ateş açması sonucu iki İsrailli subay hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Ürdün Vadisi'nde gece düzenlenen bir tatbikat sırasında birlikteki diğer kişilerin Filistinli militan olduğunu sanan bir askerin ateş açtığı, iki İsrailli subayın dost ateşinde öldüğü” belirtildi.

Ölen iki askerin komando birliğine üye olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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