Japonya, Ukrayna’ya silah taşıyan Rus savaş gemilerini görüntüledi

Batılı istihbarat kurumları Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın elindeki stratejik silahların tükendiğini bildirirken Japonya, Ukrayna’ya silah taşıyan Rus savaş gemilerini görüntüledi.

Sozcu.com.tr

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Japonya Savunma Bakanlığı, muhtemelen Ukrayna'ya silah ve askeri ekipman taşıyan dört Rus savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bakanlık, gemilerin fotoğraflarını da paylaştı.

Fotoğraflarda gemilerdeki çok sayıda zırhlı araç dikkat çekti.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tsugaru Boğazı'ndan geçen savaş gemilerinde asker ve ağır silahların da olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, “Rus ordusunun hareketlerini dikkatle takip ediyoruz” dendi.

Japon ordusundan bir sözcü, Rus savaş gemilerinin bugüne kadar Japonya topraklarından nadiren geçtiğini ifade etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, son yayınladığı istihbarat raporunda Rus ordusunun yeni teknoloji silahların tükenmesi nedeniyle eski silahları kullanmaya başladığını duyurarak bu durumun Ukrayna'da can kaybının yükselmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

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