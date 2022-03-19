Kaçışı ses getirmişti: Ukrayna’nın en ünlü kedisi ortaya çıktı

Rus birliklerin kuşatması altındaki Harkov’dan kaçışıyla tüm dünyada büyük hayran kitlesi kazanan Ukraynalı kedi Stepan’dan bir süredir haber alınamaması endişe yaratmıştı. Sonunda Stepan’dan iyi haber geldi.

Sozcu.com.tr

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Sahibiyle beraber Ukrayna'daki savaştan kaçış hikayesiyle “Ukrayna'nın en ünlü kedisi” haline gelen Stepan'ın Fransa'ya ulaşması, kedinin tüm dünyadaki takipçilerini rahatlattı.

Anna isimli sahibi, 13 yaşındaki Stepan'la Rus bombardımanı altındaki Harkov'dan kaçış görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı. Kısa sürede Instagram’da 1 milyondan fazla takipçi kazanan Stephan'ın yolculuğu büyük merak uyandırmıştı.

Ancak kediden bir süre haber gelmemesi endişelere yol açmıştı. Stepan için Instagram'da açılan @loveyoustepan hesabında yaklaşık iki hafta hiçbir şey paylaşılmaması, Anna ve Stepan'ın başına kötü bir şey geldiği korkusu yaratmıştı.

Stepan'ın günler süren kaçış sonrasında Fransa'ya ulaştığı ortaya çıktı. Kedinin sahibi Anna'nın yürüyerek ve tren yolculuğu sonrası zorlu bir sürecin ardından Fransa'ya vardığı belirtildi.

Kedinin Instagram hesabında paylaşılan notta, “Bir hafta elektriksiz kaldık ve iki geceyi sığınakta geçirdik. Sonunda Harkov'dan çıkmayı başardık. Gönüllüler bizi tren istasyonuna götürdü. Lviv'e giden trene bindik, sonra Polonya sınırına yürüdük. Çok fazla insan vardı. 9 saat sonra sınırı geçtik” ifadeleri yer aldı.

Paylaşılan fotoğraflarda çantası içinde seyahat eden Stepan'ın “epey korkmuş olduğu” görüldü.

Rusya sınırına yakın olan Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov, Rus saldırılarının en yoğun olduğu yerler arasında yer alıyor.

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