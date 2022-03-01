Kiev Büyükelçiliği’nden Türk vatandaşlarına çağrı
Kiev büyükelçiliğinden bugün de ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına çağrı ve uyarı yapıldı.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği bir açıklama yaparak ülkedeki Türklere çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan mesajda, “Ülkemize dönüşünüzün sağlanmasını teminen, bugün saat 19:00'da Kiev'den bir tren kaldırılması planlanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce saat 18:00’e kadar, güvenliğinize azami özen göstermek suretiyle, Kiev Merkezi Tren Garı'na gitmeniz beklenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
Büyükelçiliğin açıklamasında, sokağa çıkma yasağı başlamadan önce vatandaşların dikkatli olarak tren istasyonuna ulaşmaları istendi.