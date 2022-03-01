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Kiev Büyükelçiliği’nden Türk vatandaşlarına çağrı

Kiev büyükelçiliğinden bugün de ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına çağrı ve uyarı yapıldı.

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Kiev Büyükelçiliği’nden Türk vatandaşlarına çağrı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği bir açıklama yaparak ülkedeki Türklere çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan mesajda, “Ülkemize dönüşünüzün sağlanmasını teminen, bugün saat 19:00'da Kiev'den bir tren kaldırılması planlanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce saat 18:00’e kadar, güvenliğinize azami özen göstermek suretiyle, Kiev Merkezi Tren Garı'na gitmeniz beklenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçiliğin açıklamasında, sokağa çıkma yasağı başlamadan önce vatandaşların dikkatli olarak tren istasyonuna ulaşmaları istendi.

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