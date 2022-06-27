Kuzey Kore’den ABD’ye veryansın: NATO iddiası

Kuzey Kore, ABD'yi Asya'da NATO benzeri bir askeri birlik oluşturduğu iddiasıyla suçladı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden çok sert bir açıklama yaptı. Açıklamada Pyongyang yönetimi ABD’ye suçlamalar yöneltti.

Yapılan açıklamada, ABD’nin Asya’da NATO benzeri bir askeri ittifak kurma planı içerisinde olduğu öne sürüldü. Açıklamada, “Japonya ve Güney Kore ile fütursuzca ortak askeri tatbikat yapan ABD, Asya’da NATO benzeri bir oluşum kurmaya çalışıyor” denildi.

Bu yıl peş peşe füze denemesi yaparak uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Kuzey Kore, son dönemde ABD’nin Güney Kore ve Japonya ile birlikte tatbikat yapmasından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Açıklamada, “Bu tatbikatlar ‘diplomatik angajman’ ve ‘önkoşulsuz diyalog’ açıklamaları yapan ABD’nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor” ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore’den gelen bu tepkinin, Güney Kore liderinin NATO zirvesi için İspanya’ya gitmesinden bir gün önce yapılması dikkat çekti.

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