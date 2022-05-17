Lüksemburg Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye çıkışı: Pazar mantalitesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadığını açıklamasından sonra Lüksemburg'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaş Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya yakınlaştırırken Türkiye’nin bu sürece karşı çıkmasına tepkiler büyüyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine sıcak bakmadığını geçen hafta Cuma gününden beri sık sık açıklamasının ardından Avrupa ülkesi Lüksemburg’un Dışişleri Bakanı Jean Asselborn’dan bir açıklama geldi.

Asselborn, Erdoğan’ın bu durumdan faydalandığını ve Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçakları almak için kullandığını öne sürdü. Alman Deutschlandfunk radyo kanalına konuşan Asselborn, “Türkiye’de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bu pazar mantalitesi var. Bence o sadece fiyatı artırıyor fakat günün sonunda Türkiye’nin bu süreci durduracağını düşünmüyorum” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir NATO krizi: Erdoğan'ın itirazından saatler sonra bu fotoğrafı yayınladı