Miçotakis ve Biden buluşacak: Türkiye konusu masada

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmek üzere Washington'a hareket etti. İki liderin görüşmesine Türkiye konusunun damgasını vurması beklenirken, Yunan basınından çok tartışılacak bir iddia ortaya atıldı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında dönemde Ege'de yaşanan ‘hava sahası ihlali' gerilimi tırmanırken, ABD, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendirdiğini açıklamış, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

Miçotakis’in bugün Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede Türkiye ile yaşanan gerginliğe de değineceği aktarıldı. Hükümet sözcüsü Yiannis Economou, “Türkiye ile yaşanan durum gündeme getirilecek. Miçotakis özellikle istikararın ekstra gerekli olduğu bir dönemde, NATO’nun uyumunu baltalayan ve tehlikeye atan bir konu olarak Yunanistan toprakları üzerinde Türkiye’nin uçuşlarını da gündeme getirecek” dedi.

Miçotakis’in konuyla ilgili olarak NATO’yu da bilgilendirdiği, Başbakan Miçotakis’in direkt olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğü aktarıldı.

Başbakan olarak Washington’a yaptığı ikinci ziyarette Miçotakis, bugün ABD Başkanı Biden ile bir araya gelecek yarın ise ABD Kongresi’ne hitap edecek.

DİKKAT ÇEKEN F-16 İDDİASI

Yunan medyası ve Yunan hükümet kaynakları, Miçotakis’in, Biden ile görüşmesi sırasında Türkiye krizini gündeme getireceğini ve Avrupa ülkelerinin aksine Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmadığını hatırlatacağını yazdı.

Yunan basını, Türkiye’nin ABD Kongresi’nin F-16 satışını onaylamadığı sürece, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmayacağını da öne sürdü. Son dönemde ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının ardından, Ankara yönetimi, var olan F-16 savaş uçaklarını modernize etmek ve yeni F-16'lar almak için ABD’ye talebini iletmiş, talebin ABD Kongresi'nden onay almasını beklemeye başlamıştı.

Geçen hafta ABD merkezli Wall Street Journal tarafından yayımlanan bir rapor da Türkiye’ye yeni F-16 satışının iki NATO müttefiki arasındaki gerilimi hafifletmeye yardımcı olabileceğini ve Türkiye’nin Rusya ve Çin’e daha da yaklaşmasını engelleyebileceğini vurgulamıştı.

Aynı zamanda, Miçotakis’in ziyaret sırasında ABD’den Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 programına alınmayı talep edeceği de Yunan basınında yer alan iddialar arasında.

Geçtiğimiz hafta Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’nin 10 adet F-35 ve 14 adet F-15 savaş uçağının Girit Adasındaki Suda Körfezi'nde bulunan üsse göndereceğini açıklamıştı.

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