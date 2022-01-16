Portekiz’de Sosyalist Parti anketlerde arayı açıyor

Erken seçime iki hafta kala yapılan bir anket, Portekiz'de iktidardaki Sosyalist Parti'nin rakipleriyle arayı açtığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Portekiz’de iki hafta sonra gerçekleşecek erken seçim öncesinde yapılan anket sonuçları iktidardaki Sosyalist Parti’nin rakipleriyle arayı açtığını ortaya koydu.

Aximage isimli araştırma şirketinin Jornal de Noticias, Diario de Noticias ve radyo istasyonu TSF için hazırladığı ankete göre başbakan Antonio Costa’nın partisi Sosyalist Parti oyların yüzde 38.1’ini alacak. Geçen ay partinin oy oranı yüzde 35.4 olarak belirlenmişti. Bu oy oranına rağmen Sosyalist Parti, çoğunluğu elde edemiyor.

Ana muhalefet partisi Sosyal Demokratlar’ın oy oranı ise yüzde 33.2’den yüzde 28.5’e düştü.

Ekim ayında Başbakan Costa’nın iki müttefiki Komünist Parti ve Sol Blok Partisi, sağcı partilerle bir araya gelerek azınlık hükümetinin bütçesini reddetmişti. Bu süreç sonunda 30 Ocak’ta erken seçime gidilmesi kararı çıkmıştı.

Eğer Sosyalist Parti, parlamentoda çoğunluğu elde edemezse bir ya da iki partinin desteğine ihtiyaç duyacak.

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