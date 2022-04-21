Putin kızının deniz tatili planını engellemiş

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus lider Putin ve 36 yaşındaki kızı Dr. Maria Vorontsova ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna ile olan savaşına karşı batı ülkeleri yaptırım ile karşılık vermeye çalışırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızları da yaptırım listesinde yer aldı.

Putin’in bilim insanı olan kızı Maria Vorontsova ile ilgili bir iddia ise hem Rus kamuoyunda hem de sosyal medyada gündem oldu… İddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, gelecek hafta 37 yaşına basacak kızı Vorontsova’nın “dost” bir ülkede deniz tatili yapma isteğini reddetti.

Putin’in bu seyahati engelleme sebebi olarak ise kızının yurt dışına çıktıktan sonra bir daha ülkeye geri dönmek istememesi gösterildi. İddiaya göre bir süre önce Hollandalı iş insanı olan Jorrit Faassen’den boşanma kararı alan Vorontsova’nın tatile 33 yaşındaki yeni erkek arkadaşı Evgeni Nagorni ile gitmeyi planlıyordu.

AVRUPA’YA TATİLE GİDİYORDU

Sosyal medyada paylaşılan haber ve iddialarda, “Putin, bu tatili engellerken, Maria’nın güvenliğini de artırdı. Elimizdeki bilgilere göre Putin’in en büyük kızı ülkeden ayrıldıktan sonra Rusya’ya dönmeyi planlamıyordu” yorumları yapıldı.

Yaptırım uygulandığı için şu an Avrupa ülkelerine tatile gidemeyen Maria Vorontsova’nın geçmişte İtalya’da tatil yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafları yayınlanmıştı.

Vorontsova şu an Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ulusal Endokrinoloji Tıp Araştırma Merkezi’nde üst düzey görev alıyordu.

İlginizi Çekebilir Kremlin'den Putin'in kızlarına yaptırım kararı ile ilgili net mesaj

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı onu da etkiledi... Putin'in en büyük kızı boşanma kararı aldı

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı onu da etkiledi... Putin'in en büyük kızı boşanma kararı aldı