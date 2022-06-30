Putin’den Finlandiya ve İsveç çıkışı: Karşılık vereceğiz

Rusya lideri Putin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamasında, "Eskiden bu ülkelerle her şey iyiydi. Şimdi aramızda kesinlikle bir gerginlik olacaktır" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamasında, “NATO bu ülkelere asker ve altyapı konuşlandırırsa Rusya kesinlikle karşılık verecek” dedi.

Rus devlet televizyonuna konuşan Putin, “İsveç ve Finlandiya'yla hiçbir sorunumuz yok. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa buyursunlar. Ama şunu bilmeliler ki ortada hiçbir tehdit yoktu. Ama şimdi oraya asker ve altyapı konuşlandırılırsa buna yanıt vermemiz gerekir. Bize tehdit oluşturan bölgelere aynı şekilde tehdit oluşturmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Putin “Eskiden bu ülkelerle her şey iyiydi. Şimdi aramızda kesinlikle bir gerginlik olacaktır” dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya katılımıyla ilgili yaşanan kriz, Türkiye’nin Madrid'de devam eden NATO Zirvesi'nde itirazlarını geri çekmesiyle aşılmıştı.

İlginizi Çekebilir Tarihi zirve sonrası Rusya'dan NATO açıklaması

İlginizi Çekebilir Stoltenberg: NATO, onlarca yıldır Rusya ile daha iyi bir ilişki için çabaladı