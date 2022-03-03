Putin’in kızı Instagram’da tepkilerin odağında: ‘Şeytanın kızı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2000'lerin başında birliktelik yaşadığı Svetlana Krivonogikh'ten olduğu iddia edilen kızı Luiza Krivonogikh, Rus liderin Ukrayna'yı işgal kararının ardından sosyal medyada hedef haline geldi. 18 yaşındaki Luiza'ya binlerce mesaj atıldı.

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Özel yaşantısını kamuoyundan gizli yaşayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2000'lerin başında birlikte olduğu Svetlana Krivonogikh'ten olan kızı Luiza Krivonogikh, sosyal medyada tepkilerin hedefinde.

Putin’in ‘aşk çocuğu’ olarak tanınan Luiza, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından sosyal medyada tepkileri üzerine çekti. Luiza’ya troll hesapları tarafından ‘şeytanın kızı’ lakabı takıldı.

St Petersburg’da öğrenci olan 18 yaşındaki Luiza, şu anda büyük bir Rus bankasının yarı sahibi olan 45 yaşındaki multimilyoner Svetlana Krivonogikh’in kızı.

‘PUTİN’E BENZERLİĞİ DE DİKKAT ÇEKİYOR’

Monako’da 3,1 milyon sterlinlik lüks bir mülkün sahibi olan Svetlana, kızının babasının Rusya Devlet Başkanı olduğuna dair yaygın söylentileri yorumsuz bırakırken, bazı insanlar Luiza’nın Putin’e “benzer” göründüğüne inanıyor.

Putin, Luiza’yı kamuoyuna tanıştırmasa da ve tüm bu iddialar kanıtlanmamış olsa da genç kızın İnstagram’ı babası yüzünden saldırı altında.

Luiza, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başladığından beri tepki görürken, gelen mesajlar ise dikkat çekti. Bir kullanıcı, Luiza’ya “Fare gibi sığınakta mı oturuyorsunuz?” yazarken, bir diğeri de “katilin, savaş suçlusunun, psikopatın ve uyuşturucu bağımlısının kızı” dedi. Birçok kişi de “Görünüşe göre cüzdanlar ve villalar onun için insan hayatından daha önemli.” benzeri ifadelerde bulundu.

BAZILARI DA DESTEK OLDU

Bir yorumda “Rus ulusu bu diktatöre karşı ayaklanmalı. Onunla hiçbir şey yapmak istemezsin.” ifadeleri yer alırken, bazı kişiler de “Onu yargılama… onun suçu değil” diyerek Luiza’ya destek oldu. Bir yorumda, Luiza’ya destek olunurken, “Çılgın bir babası olduğu için hiçbir şey yapamaz” ifadeleri kullanıldı.

Bazı kişiler de “Putin sıradan insanlara aldırış etmez ama belki kızları onun için hala bir anlam ifade ediyordur.” diyerek genç kızın hesabı üzerinden Rus lidere seslendi.

PUTIN’İN YASAK AŞKI

Rus basınına göre Putin ile Krivonogikh’in ilişkileri 90’lı yılların sonunda başladı… O dönem St. Petersburg'ta yaşayan Krivonogikh üniversite eğitimi sırasında bir yandan da temizlik işinde çalışıyordu. Lyudmila Putina ile evli olan Rusya lideri Putin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başında bulunuyordu.

İkilinin ilişkisinin nasıl başlayıp bittiği bilinmese de, 2003 yılında dünyaya gelen Yelizaveta Vladimirovna Krivonogikh'ten sonra yollarının ayrıldığı düşünülüyor.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDU

İlerleyen yıllarda bir milyonere dönüşen Krivonogikh, Soçi, St. Petersburg ve Moskova'daki gayrimenkulleri, Rossiya Bank'taki hisseleri ve 11 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekiyor.

Ancak Kremlin iddiaları reddederken, Putin konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

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