Rus oligarkları panikte: Jetlerini ve yatlarını kaçırıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin altıncı gününde ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya yaptırımları sertleştireceklerini açıklarken, Rus milyarderler ve Putin'e yakın isimler mal varlıklarını kaçırmak için harekete geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı altıncı gününde ABD ve AB ülkeleri Moskova’ya karşı yaptırımlarını sertleştirirken, Rus oligarkların ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerin özel jetlerini ve yatlarını kaçırmaya başladığı iddia edildi.

Rus milyarderler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline misilleme olarak Rusya’nın seçkinlerini mali açıdan zor duruma sokması amaçlanan yaptırımlara rağmen, özel jetler ve yatlarda dünyayı dolaşmaya devam ediyor. CNBC Pazartesi günü, Rusya’nın en zengin iş yöneticilerinden bazılarının mega yatlarını, muhtemelen ele geçirilmelerini önlemek amacıyla Karadağ ve Maldivler’e taşımaya başladığını bildirdi.

ABD İLE ANLAŞMASI OLMADIĞI İÇİN MALDİVLER SEÇİLİYOR

CNBC tarafından Marine Traffic’ten incelenen veriler, son günlerde ABD Hazinesi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından liderler tarafından çok çeşitli yaptırımların açıklanmasından bu yana Rus iş insanlarına ait en az dört büyük yatın Karadağ ve Maldivler’e doğru hareket ettiğini ortaya çıkardı. Nomad Capitalist’e göre Maldivler’in ABD ile iade anlaşması bulunmadığı için burası tercih ediliyor.

Görünüşe göre Rus milyarderlerin jetleri ve helikopterleri de hareket halinde…

ABRAMOVİCH GEZİYOR

Oligarch Jets hesabı, Pazartesi günü Karayipler’de bir helikopter gezisi de dahil olmak üzere Rus milyarder Roman Abramovich’in sahip olduğu uçakların birkaç uçuşunu da yayınladı.

Bununla birlikte, Rusya’nın en zenginlerinden bazıları, potansiyel olarak bu eşyalara el konulmasını önleyebileceklerini umarak, teknelerini başka yerlere taşıyor.

KARADAĞ VE MALDİVLER’İ SEÇİYORLAR

Marine Traffic’in haberine göre, Rusya merkezli Lukoil’in başkanı Vagit Alekperov, yatını Karadağ’a kaçıran isimlerden biri… Şu an İspanya’nın Barselona kentinde olan Alekperov’un önümüzdeki günlerde Kardağ’a varması bekleniyor.

Diğer Rus milyarderlere ait en az üç yatın da, Hint Okyanusu’nda bulunan küçük bir ülke olan Maldivler’e yaklaştığı açıklandı. Ada ülkesi, yıllardır Rusya’dan gelen turistlerin uğrak noktası olarak öne çıkıyor. Maldivler turizm bakanı, Rusya’nın işgalinin turizm sektörü üzerinde büyük bir etkisi olacağını söylemişti.

Marine Traffic’e göre milyarder Oleg Deripaska’nın Clio olarak bilinen yatı Sri Lanka’dan yaklaşık iki hafta önce ayrıldı ve kısa süre içinde Maldivler’e varması bekleniyor. Deripaska ve onunla bağlantılı şirketler, 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırımlara maruz kalmıştı. Deripaska, Ukrayna’daki çatışmaya karşı çıkan birkaç Rusya merkezli milyarderden biriydi.

ELON MUSK’I HACKLEYEN GENÇ DE RUS OLİGARKLARIN PEŞİNDE

Öte yandan, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk jetinin yerini tespit eden ve jetin hareketlerini “Elon’s Jet” isimli Twitter hesabından yayınlayan 19 yaşındaki ABD’li öğrenci Jack Sweeney bu kez Rus oligarkların peşine düştü.

Sweeney, viral Twitter hesabı “Elon’s Jet” ile internette şöhrete ulaştıktan ve dünyanın en zengin insanının dikkatini çektikten sonra, 19 yaşındaki genç dikkatini Rusya-Ukrayna savaşına yoğunlaştırdı.

“Russian Oligarch Jets ” isimli yeni bir hesap açan Sweeney , Rusya’nın en zengin isimlerinin nerede olduklarını takip etmeye başladı ve uçaklarının ne zaman ve nerede inip kalktığını sosyal medya hesabından yayınladı.

İlginizi Çekebilir Putin'in yakın dostu, ünlü oyuncu Steven Seagal Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu

İlginizi Çekebilir Rusya açıkladı: Kiev'i vuracağız, kaçın

İlginizi Çekebilir İran'ın ruhani lideri Hamaney'den Ukrayna yorumu: ABD'nin kurbanı oldu