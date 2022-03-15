Rus ordusu gece bir çok kente roketli saldırı düzenledi

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.

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Rusya, gece yarısı Harkov kenti de dahil olmak üzere Ukrayna’nın bazı kent ve bölgelerine roket saldırıları düzenledi. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko ise açıklamasında, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.

GECE ROKET SALDIRISI

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarının 19. gecesinde tekrardan Ukrayna’nın bazı kentlerini hedef aldı. Rusya, sürekli saldırılar gerçekleştirdiği Ukrayna’nın Harkov kentine gece saatlerinde roketli saldırılar düzenledi. Yapılan saldırıların hangi alanı vurduğu konusunda bir açıklama yapılmazken, kentin farklı noktalarında bombalama nedeniyle yangınlar meydana geldiği öğrenildi. Ayrıca bugün Rus ordusunun saldırı gerçekleştirdiği Çernihiv kentinde 10 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Çernihiv Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus saldırıları sonucunda ölen 10 sivile ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

“1800 ÇOCUK ÖLDÜ”

Rusya'nın ablukaya aldığı ve her gün saldırılar gerçekleştirdiği Mariupol kentine dair korkunç rakamlar açıklandı. Bir televizyon programına telefonla katılan Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu. Andryushchenko yaptığı açıklamada, “Ölen sivillere dair elimizde net olmayan veriler var. Çünkü bu sayılar polisten ve sağlık birimlerinden alınıyor. Dün itibariyle bin 800 çocuk öldü. 10 binden fazla sivil ölümü var. Ama artan saldırılar ve vahşet nedeniyle bu sayı 20 bine kadar ulaşabilir” ifadelerini kaydetti.

CENAZELERİMİZİ SOKAK LAMBALARININ ALTINA GÖMÜYORUZ

Ölen insanların mezarlıklara gömülemediğinden bahseden Andryushchenko, “Mezarlıkların bulunduğu bölge Rus kontrolü altında. Bu nedenle cenazelerimizi sokak lambalarının altına ve bahçelerimize gömüyoruz” dedi.